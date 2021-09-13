▲阻絕非洲豬瘟病毒傳播途徑，新北動保處加強宣導防疫運輸。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中秋節前夕，豬肉需求量大，運豬車司機工作量也增加，南來北往載送豬隻至肉品市場拍賣，新北市肉品市場是全國最大肉品拍賣市場，更是非洲豬瘟防疫重要關卡，新北市政府動保處9月13、14日於肉品市場辦理家畜運輸作業講習，司機上完課取得動物運輸人員證書後，動保處加強宣導要求司機務必落實運輸車輛及裝載箱籠清洗消毒作業，阻絕非洲豬瘟病毒傳播途徑。

新北市肉品市場運豬車從其他縣市養豬場載運豬隻而來，為減少動物在運送過程痛苦，動保處特別邀請臺灣大學動物科學系鍾德憲副教授前來新北市肉品市場，教導運豬車司機載運豬隻時，應適時給予飲水和食物，並注意日晒遮蔭，驅趕豬隻時可利用豬隻有跟隨同伴習性，使用趕豬板、旗子或布簾溫和推移，避免豬隻感到緊張、壓迫及恐懼，維護動物福利。

▲運豬車司機進行運輸車輛裝載箱籠平台消毒作業。

另外為防止非洲豬瘟病毒隨著運豬車輛傳播，動保處也向司機宣導進入與離開畜牧場、屠宰場及肉品市場前務必確實清潔車輛，尤其是駕駛室腳踏墊、車輪及裝載箱籠，要先以清水清洗去除糞便、飼料等有機物之後，再使用消毒藥劑進行消毒作業，不讓非洲豬瘟病毒有機會隨運輸車輛傳播擴散，也提醒自9月1日全國各養豬場禁止廚餘養豬1個月。

運豬車司機劉平福表示，萬一非洲豬瘟病毒入侵養豬場，豬隻大規模死亡，將會無豬可以載送就沒有工作，所以平時就有配合政府非洲豬瘟防疫政策，車輛落實清潔及消毒，還有填寫動物運輸車輛及裝載箱籠消毒紀錄表，今天講習除了可以學到正確運送豬隻方式，也知道車輛清洗消毒對非洲豬瘟防疫重要性，所以進出畜牧場及屠宰場一定會用乾淨水源將車輛清洗乾淨後再落實消毒。

動保處長楊淑方表示，運豬車司機載運豬隻穿梭在養豬場、屠宰場及肉品市場之間，特別辦理講習向司機宣導人道精神及防疫觀念，提醒司機進出養豬場要落實消毒工作，避免運豬車成為非洲豬瘟傳播途徑，如未依規定進行運豬車輛清潔消毒，可依動物傳染病防治條例第45條處3萬至15萬元罰鍰，動保處持續辦理各項稽查作業，防疫作為不懈怠，共同防堵非洲豬瘟入侵，保護養豬產業，用心守護新北市豬隻健康。

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