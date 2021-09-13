　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

阻絕非洲豬瘟病毒傳播途徑　新北動保處加強宣導防疫運輸

▲阻絕非洲豬瘟病毒傳播途徑 新北動保處加強宣導人道運輸。（圖／新北市動保處提供）

▲阻絕非洲豬瘟病毒傳播途徑，新北動保處加強宣導防疫運輸。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中秋節前夕，豬肉需求量大，運豬車司機工作量也增加，南來北往載送豬隻至肉品市場拍賣，新北市肉品市場是全國最大肉品拍賣市場，更是非洲豬瘟防疫重要關卡，新北市政府動保處9月13、14日於肉品市場辦理家畜運輸作業講習，司機上完課取得動物運輸人員證書後，動保處加強宣導要求司機務必落實運輸車輛及裝載箱籠清洗消毒作業，阻絕非洲豬瘟病毒傳播途徑。

新北市肉品市場運豬車從其他縣市養豬場載運豬隻而來，為減少動物在運送過程痛苦，動保處特別邀請臺灣大學動物科學系鍾德憲副教授前來新北市肉品市場，教導運豬車司機載運豬隻時，應適時給予飲水和食物，並注意日晒遮蔭，驅趕豬隻時可利用豬隻有跟隨同伴習性，使用趕豬板、旗子或布簾溫和推移，避免豬隻感到緊張、壓迫及恐懼，維護動物福利。

▲阻絕非洲豬瘟病毒傳播途徑 新北動保處加強宣導人道運輸。（圖／新北市動保處提供）

▲運豬車司機進行運輸車輛裝載箱籠平台消毒作業。

另外為防止非洲豬瘟病毒隨著運豬車輛傳播，動保處也向司機宣導進入與離開畜牧場、屠宰場及肉品市場前務必確實清潔車輛，尤其是駕駛室腳踏墊、車輪及裝載箱籠，要先以清水清洗去除糞便、飼料等有機物之後，再使用消毒藥劑進行消毒作業，不讓非洲豬瘟病毒有機會隨運輸車輛傳播擴散，也提醒自9月1日全國各養豬場禁止廚餘養豬1個月。

運豬車司機劉平福表示，萬一非洲豬瘟病毒入侵養豬場，豬隻大規模死亡，將會無豬可以載送就沒有工作，所以平時就有配合政府非洲豬瘟防疫政策，車輛落實清潔及消毒，還有填寫動物運輸車輛及裝載箱籠消毒紀錄表，今天講習除了可以學到正確運送豬隻方式，也知道車輛清洗消毒對非洲豬瘟防疫重要性，所以進出畜牧場及屠宰場一定會用乾淨水源將車輛清洗乾淨後再落實消毒。

動保處長楊淑方表示，運豬車司機載運豬隻穿梭在養豬場、屠宰場及肉品市場之間，特別辦理講習向司機宣導人道精神及防疫觀念，提醒司機進出養豬場要落實消毒工作，避免運豬車成為非洲豬瘟傳播途徑，如未依規定進行運豬車輛清潔消毒，可依動物傳染病防治條例第45條處3萬至15萬元罰鍰，動保處持續辦理各項稽查作業，防疫作為不懈怠，共同防堵非洲豬瘟入侵，保護養豬產業，用心守護新北市豬隻健康。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

走上高速公路連攔2車　敲凹引擎蓋扯斷雨刷！貪杯男下場慘

越南妻誆「祖母重病」捲款回鄉　癡情夫幫買來回機票等嘸人

廚師耍幽默網戀國中少女　要她「傳裸照+車震」下場慘

前女友備用鑰匙藏門外消防箱　他半夜偷開門闖入原因曝

保護2東方白鸛免遭受電擊　金山16支電桿加裝絕緣保護罩裝置

►中秋節別忘了買這個

ET快訊
高分學霸錄取名校！淡定跑外送　「原因曝光」他勸世：別學我
外國人逛全聯誤會超大！一聽歌詞尷尬嗨爆　員工笑：回不去了
收到雞排妹送的飛機杯！　呱吉看「蔡哥尺寸」一比傻眼
麥當勞這服務「在台灣被罵翻」　內行點出2關鍵：最怕三寶
陳水扁家門「可疑包裹」真相曝光！竟裝2物品　警追神秘人
澳洲打工有多賺？　網紅揭「工地菜鳥薪水」好驚人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

發送電力也傳送愛！台電中秋前夕贈「幸福準備金」…他暖哭

新北推深澳漁港食魚體驗　動手作美味「透抽一夜干」

手術更細、出血更少　中醫大新竹附醫引進第四代達文西手臂

青埔國小3年激增675名學子　新建校舍半年後完工

阻絕非洲豬瘟病毒傳播途徑　新北動保處加強宣導防疫運輸

台南巿第六家庇護工場正式營運　黃偉哲親授庇護員工工作裙帽鼓勵

奧運桌球混雙銅牌得主鄭怡靜拜訪市議會　郭信良熱情歡迎

快訊／隔2天高雄又爆災情「今換小港路燈全滅」　台電急查跳電原因

飲水思源！藤輝機械捐贈救護車　守護八德鄉親生命安全

西濱貨櫃車雨天翻覆橫躺路面　29歲駕駛輕傷送醫　

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

環保葬前必知！不是想葬哪就葬哪　夢親人托夢反悔...「骨灰已撈不回」

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

發送電力也傳送愛！台電中秋前夕贈「幸福準備金」…他暖哭

新北推深澳漁港食魚體驗　動手作美味「透抽一夜干」

手術更細、出血更少　中醫大新竹附醫引進第四代達文西手臂

青埔國小3年激增675名學子　新建校舍半年後完工

阻絕非洲豬瘟病毒傳播途徑　新北動保處加強宣導防疫運輸

台南巿第六家庇護工場正式營運　黃偉哲親授庇護員工工作裙帽鼓勵

奧運桌球混雙銅牌得主鄭怡靜拜訪市議會　郭信良熱情歡迎

快訊／隔2天高雄又爆災情「今換小港路燈全滅」　台電急查跳電原因

飲水思源！藤輝機械捐贈救護車　守護八德鄉親生命安全

西濱貨櫃車雨天翻覆橫躺路面　29歲駕駛輕傷送醫　

發送電力也傳送愛！台電中秋前夕贈「幸福準備金」…他暖哭

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

高分學霸錄取名校！淡定跑外送　「勵志原因曝光」他勸世：別學我

皮膚變好又省錢！4個可省略的保養步驟：眼霜不一定要買

從內心深處認可自己 ，「4個感受」代表你正前往對的路上

泰福生技攜圓祥生命科技簽MOU 　正式涉足新藥CDMO

「對張亞中被送考紀會深感詫異」　江啟臣：這無助解決黨內紛擾

MLB運彩分析／紅襪vs水手　推薦投注水手受讓過盤

台灣首場學生方程式賽車登場！鴻海基金會邀鴻華、MIH力挺　扶植產業人才

新北推深澳漁港食魚體驗　動手作美味「透抽一夜干」

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

地方熱門新聞

新北汐止農會小農鮮舖開幕

大溪增Delta衍生確診　已完成匡列

彰「百年餅店千金」被下符詛咒

即／明霸克露橋便道「開通19天」遭沖毀

隔2天又爆災情！高雄小港「路燈不亮」

買烤糯米玉米變黃玉米！老闆娘氣炸：回來換啊

高雄宣布9/12「5地區」停班停課

「佛珠警長」聞出牛樟味　救回2顆百年奇木

鄭文燦：桃園二級加強警戒延至9/23

大台南會展中心順利完工

阿公店水庫與眾不同的操作策略

桃園65歲以上長者　第二劑疫苗9/15開打

萬安演習15日登場　不管制交通、不疏散避難

西濱貨櫃車路滑翻車　29歲駕駛送醫　

更多熱門

相關新聞

深澳漁港食魚體驗　動手作味透抽一夜干

深澳漁港食魚體驗　動手作味透抽一夜干

新北市瑞芳區深澳漁港，盛產新鮮的透抽，除了追求海產新鮮的美味，也可嘗試以鹽及自然風乾的方式加工處理新鮮透抽，自製透抽一夜干，香氣更為濃縮、口感更帶嚼勁，市府為推廣食魚教育，規劃「深澳漁港食魚體驗」課程，教導如何製作美味的透抽一夜干。

「不會痛…滿舒服！」16歲的她遭表哥性侵

「不會痛…滿舒服！」16歲的她遭表哥性侵

幼兒園案燒到期交所！　板橋辦公室2員工確診　

幼兒園案燒到期交所！　板橋辦公室2員工確診　

快訊／中秋禁烤肉！新北9／15後開放內用？　侯友宜透露口風

快訊／中秋禁烤肉！新北9／15後開放內用？　侯友宜透露口風

快訊／松山某國中生1家長確診　侯友宜公布Ct值

快訊／松山某國中生1家長確診　侯友宜公布Ct值

關鍵字：

新北肉品非洲豬瘟

讀者迴響

熱門新聞

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

鄧佳華「試用期失敗」又失業了！

趙薇微博出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

深夜詳談3hrs！澎恰恰確定合作連千毅

23歲賓士背殺妹撞噴機車　掉出整箱沖天炮

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

許維恩送生日禮　王家梁跪著看1hr

Sandy牽「未曝光過小妹」現身！

快訊／賓士撞機車後掃噴變電箱　馬路邊「翻肚」

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

快訊／國一新生不想上學　清晨墜樓命危

已故美國饒舌歌手墓地遭破壞！

快訊／蘇貞昌下令「鬆綁防疫管制」　顧及人民生計、生活便利性

婚後才知老公全家「恐怖衛生習慣」超崩潰

更多

最夯影音

更多
吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」
關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面