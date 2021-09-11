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前女友備用鑰匙藏門外消防箱　他半夜偷開門闖入原因曝

▲前女友把備用鑰匙藏門外消防箱 他竟半夜偷開門闖屋被逮原因曝。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲前女友把備用鑰匙藏門外消防箱，他竟半夜偷開門闖屋被活逮。（圖／示意圖與本案無關／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆某超商一名陳姓店員疑因思念李前女友，想再與她見面，竟然2021年2月20日凌晨3點36分，擅自拿李女家人放在門外消防水箱的備用鑰匙，開門闖入屋內，遭李父發現，立即報警逮捕移送法辦，法官認為不構成竊盜，依《侵入住宅罪》判處拘役30天，可易科罰金。

屋主李父表示，當夜正好起床如廁，竟看到第2扇門的門把被打開，門被推20、30公分左右時，他就把門瞬間拉開並大聲喝斥「誰！」，陳男嚇一跳就往頂樓逃竄，李父在後緊追並互相拉扯，陳男便遭獲報趕到現場的員警逮捕。

經查陳男與李女為國中同學並曾交往，故而得知備用鑰匙藏放在消防箱內。陳男當夜起出消防水箱內的備用鑰匙，打開李家啟鎖住的第1扇大門後，推開未鎖的第2扇門進入屋內時，遭被屋主發現，扭送警方。

20多歲陳男表示，與李女個性不合分手，但他無法忘情，想再見面都被拒絕，故而拿備用鑰匙開門陳，堅決否認意欲竊盜犯行。

法官審酌指出，陳男在深夜知未經他人同意，擅自侵入他人之住家，擅自闖入他人住宅，對居住自由、財產安全均造成危害，所為極易使人因而心生不安，觸犯刑法第306條之侵入住宅罪。縱然有行竊意圖，尚未開始搜尋著手竊盜，不能以竊盜罪論處。

基隆市警察局表示，民眾擔心鑰匙遺失或忘記攜帶，經常在門口隱密處如鞋櫃、橫梁、花盆、消防箱、踏墊、信箱等處藏放備份鑰匙，常引起竊賊覬覦，很多竊案因此發生屢見不鮮，提醒民眾應改掉這個不好的習慣，以免受害。

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