快訊／松山某國中生1家長確診　侯友宜公布Ct值

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13日）公布國內新增2例本土、3例境外移入，0死亡；新增個案當中有1人與幼兒園群聚相關，整起群聚關連個案增為30人。新北市長侯友宜15時召開記者會，他表示，新北今新增1個案為北市松山某國中生確診後，匡列家庭裡的長輩，居家隔離陰轉陽，Ct值達37。

▲新北市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）

侯友宜說，幼兒園群聚事件一週，陸續二採、三採，整個疫情穩定，朝好的方向走，但要戒慎恐懼。

為了圍堵Delta疫情，部立台北醫院今（13日）到板橋社區大樓，為正在自主健康管理的民眾，專案施打大約300劑AZ疫苗。侯友宜上午受訪表示，「Delta病毒進到新北市已經一個禮拜，在這個禮拜經過大家努力的控制，慢慢地朝穩定、好的方向在走」。

侯友宜說，社區裡面的市民一直有反映希望中央能儘速派員來施打疫苗，因為疫苗在中央的控管底下地方並沒有，所以經過多次反映以後，中央總算在今天進到社區裡面來施打A棟居民的疫苗，我們也非常歡迎。

指揮中心成立專案，由部立台北醫院規劃今日10:00-13:00及20:00-22:00兩個服務時段，至該社區大樓大廳提供接種服務；服務對象為該社區目前需「自主健康管理」住民，但不包括已施打第一劑及18歲以下未成年之住民，而本次接種服務是中央提供AZ疫苗，約計300劑。

中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為2例本土及3例境外移入，本土個案分布分別是新北市與桃園市各1例。

指揮中心說明，今日新增2例本土個案中，案16199為50多歲女性，9月11日因同住家人(案16197)檢出COVID-19陽性，由衛生單位安排採檢，同日出現喉嚨癢等症狀，於今日確診，已匡列接觸者23人，均列集中檢疫。

案16203為60多歲女性，因家戶接觸者確診(案16179)而被匡列居家隔離，9月11號由衛生單位安排採檢，於今日確診，相關接觸者匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡均為20多歲，分別自美國(案16200、案16201)、日本(案16202)入境，入境日介於8月29日至9月10日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。