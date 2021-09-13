快訊／中秋禁烤肉！新北9／15後開放內用？　侯友宜透露口風

記者徐政璿／台北報導

新北市疫情從板橋某幼兒園群聚感染，擴展到板橋某社區大樓，至今共30人檢驗出確診Delta病毒，但疫情已獲得控制。針對新北禁止餐飲內用至9月15日的期限，市長侯友宜說，目前看來疫情朝好的方向走，會視疫情發展，隨時跟大家報告，但他強調「中秋節烤肉我還是禁止的，沒有開放」。

▲新北市強化2級警戒餐飲防疫管制。（圖／新北市政府提供，下同）

侯友宜表示，目前疫情從9月6日到現在過了一週，不斷擴大匡列、採檢，大部分都是陰性，餐廳內用禁止到9月15日，看整個疫情發展是穩定往好的方向，雖然整個方向沒辦法研判出來，只要全力以赴，朝穩定方向走，會視疫情發展，隨時跟大家報告。

為了圍堵Delta疫情，部立台北醫院今（13日）到板橋社區大樓，為正在自主健康管理的民眾，專案施打大約300劑AZ疫苗。侯友宜上午受訪表示，「Delta病毒進到新北市已經一個禮拜，在這個禮拜經過大家努力的控制，慢慢地朝穩定、好的方向在走」。

侯友宜說，社區裡面的市民一直有反映希望中央能儘速派員來施打疫苗，因為疫苗在中央的控管底下地方並沒有，所以經過多次反映以後，中央總算在今天進到社區裡面來施打A棟居民的疫苗，我們也非常歡迎。

指揮中心成立專案，由部立台北醫院規劃今日10:00-13:00及20:00-22:00兩個服務時段，至該社區大樓大廳提供接種服務；服務對象為該社區目前需「自主健康管理」住民，但不包括已施打第一劑及18歲以下未成年之住民，而本次接種服務是中央提供AZ疫苗，約計300劑。