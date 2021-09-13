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手術更細、出血更少　中醫大新竹附醫引進第四代達文西手臂

▲手術更細、出血更少　中醫大新竹附醫力推第四代達文西手臂。（圖／中醫大新竹附醫提供）

▲中醫大新竹附醫引進第四代達文西手臂手術系統，透過醫師操作四支機械手臂執行手術。（圖／中醫大新竹附醫提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中醫大新竹附醫引進第四代達文西手臂手術系統，透過醫師操作四支機械手臂執行手術，先進的內視鏡與器械手腕設計，靈活度超越了人的手腕，可消弭醫師手的顫動，也提供十倍放大及3D立體視覺效果，尤其，機械手臂可在手術中精準掌控血管和神經，組織切割更細膩，減少流血，讓病人恢復較快速。

中醫大新竹附醫院長陳自諒率領大腸直腸外科團隊執行超過100多例達文西手術，他指出，達文西手術系統與傳統開腹手術或腹腔鏡手術相比，有效減少失血量、傷口小、降低疼痛、降低術後感染風險、患者術後恢復速度較快、縮短住院天數、，同時達到更好的預後效果。達文西手術系統將運用在大腸直腸外科、泌尿科、婦科、一般外科、心臟外科、胸腔外科及耳鼻喉頭頸外科等相關手術。

▲手術更細、出血更少　中醫大新竹附醫力推第四代達文西手臂。（圖／中醫大新竹附醫提供）

▲中醫大新竹附醫院長陳自諒(右二）、泌尿科主任陳冠亨（左一）。

陳自諒指出，達文西四支手臂360度旋轉，利用科技，操作在人體的手術部位，過去一台刀就需要三個人力，現在all in one，醫師直接操作機器，以前開一台刀醫師可能要站十幾個小時，現在全程坐著，專注手術，病人更安全。

泌尿科主任陳冠亨指出，達文西在泌尿系統方面的應用相當廣泛，例如攝護腺根除手術、腎臟部分切除手術、腎臟(輸尿管)根除手術、腎上腺或後腹腔腫瘤切除手術、腎盂輸尿管重建整形手術、膀胱根除手術等。以上的泌尿科手術都有相當的困難度，透過達文西機械手臂手術系統，可以做得更好、更精緻、更少疼痛、恢復更快。

▲手術更細、出血更少　中醫大新竹附醫力推第四代達文西手臂。（圖／中醫大新竹附醫提供）

▲▼達文西四支手臂360度旋轉，利用科技，操作在人體的手術部位，過去一台刀就需要三個人力，現在all in one，以前開一台刀醫師可能要站十幾個小時，現在全程坐著，專注手術。

▲手術更細、出血更少　中醫大新竹附醫力推第四代達文西手臂。（圖／中醫大新竹附醫提供）

泌尿科常見的攝護腺癌病患也因手術進步而受惠，不少攝護腺癌症患者，因擔心手術副作用造成尿失禁、勃起功能障礙，而怯於手術治療。攝護腺在會陰上方，骨盆腔的最底層，過去對泌尿科醫師是一大考驗，利用達文西進行手術，傷口更小，可放大數倍觀察，有利於保留攝護腺周遭血管及勃起功能的神經，減少尿失禁機率，也較不會影響日後性生活。

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