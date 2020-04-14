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《最後的晚餐》只剩耶穌一人　烏克蘭防疫宣導文藝爆表

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烏克蘭政府最近推出一系列防疫名畫（圖／翻攝自adsoftheworld）

▲烏克蘭政府最近推出一系列以世界名畫為主題的防疫文宣，其中，達文西《最後的晚餐》僅剩耶穌一人戴著口罩用餐。（圖／翻攝自adsoftheworld，以下同）

記者洪菱鞠／綜合報導

各國積極抗疫也加強防疫，但只是喊喊口號可能不夠看，結合創意出招更能加深印象。烏克蘭政府最近推出一系列防疫文宣，透過9幅經典世界名畫進行宣導，例如達文西《最後的晚餐》裡的門徒全都不見，僅剩耶穌一人戴著口罩坐在餐桌前，呼籲民眾待在家少出門，並且保持社交距離，阻止病毒擴散。

烏克蘭文化及資訊政策部發布的「防疫名畫」，為當地發起的「隔離的藝術」（Art of Quarantine）活動之一，而這系列創意構想是由廣告公司LOOMA策畫製作，特地找來大眾耳熟能詳的9幅名畫結合時事創意大改圖，希望能加強戴口罩、勤洗手等防疫意識，也藉機宣傳信用卡取代現金、改以外送服務降低接觸感染風險等訊息。

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烏克蘭政府最近推出一系列防疫名畫（圖／翻攝自adsoftheworld）

▲米開朗基羅的《創造亞當》，被改圖變成上帝遞給亞當一瓶乾洗手。

而這幾幅畫作除了有《最後的晚餐》，還有米開朗基羅的《創造亞當》，畫中只見上帝拿了一瓶乾洗手，正準備遞給亞當消毒；薩索費拉托的《禱告的聖母》，聖母則是戴起一次性手套，避免接觸到有潛在感染源的物體表面；達文西的《抱銀貂的女子》，女子改抱雜糧，傳達適當儲備糧食以因應長時間待在家中。

其他作品還包括韋斯特《沃雷爾太太如希伯》、大衛《跨越阿爾卑斯山聖伯納隘道的拿破崙》、雷頓《奧斐斯與尤莉迪絲》、拉斐爾《穿紅衣的年輕男子》以及馬格利特《人子》。嚴肅防疫又不失幽默，烏克蘭利用著名藝術畫作宣導的點子，令人看了不僅會心一笑，更重要的是簡單明瞭難忘，讓看過的網友大讚「連宣傳都這麼有文藝色彩。」

烏克蘭政府最近推出一系列防疫名畫（圖／翻攝自adsoftheworld）

▲薩索費拉托《禱告的聖母》畫作中，聖母為防疫戴起了一次性手套。

烏克蘭政府最近推出一系列防疫名畫（圖／翻攝自adsoftheworld）

▲雷頓《奧斐斯與尤莉迪絲》呼籲在公共場合應保持社交距離。

烏克蘭政府最近推出一系列防疫名畫（圖／翻攝自adsoftheworld）

▲拉斐爾《穿紅衣的年輕男子》宣導勤洗手的觀念。

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