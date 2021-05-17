中醫大說明竹縣3例確診流程　篩檢分流、完成一案就消毒一次

▲中醫大新竹附醫說明，自費篩檢與公費篩檢從不同窗口受理，且每完成一案就消毒一次，若有疑慮個案，則另外依防疫流程於負壓隔離室進行採檢及相關治療，請民眾勿過度恐慌。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣16日新增3例確診，其中因曾前往醫療院所造成民眾心生恐慌，中醫大新竹附醫特別對此提出說明，包含採檢區採室外通風，每完成一位個案採檢，就會進行一次噴灑消毒，且若為疑慮個案，則另外依防疫流程於負壓隔離室進行採檢及相關治療，例如本次3例皆由急診醫師高度警覺發現，在符合防疫措施下進行採檢，並未進入急診治療區，因此並未讓疫情擴大，呼籲民眾，做好個人防疫，避免過度恐慌。

中醫大新竹附醫表示，因應疫情升溫，即日起也提高防疫措施，進入院內插健保卡，落實TOCC實聯制，確保進入醫院就診民眾安全。本院全區均消毒完畢，並且取消地下街美食街內用，改成外帶，避免民眾聚集。

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▲自費篩檢個案需要事先預約，當天依規定做好防疫才能前往等候。

因疫情升溫，指揮中心臨時通知，改變管控疫苗，自今日5月17日（一）起，本院暫無公費疫苗可施打，將暫時取消疫苗接種預約服務，等到中央再配送疫苗，院方將再通知預約者前來施打。造成民眾不便，敬請見諒。

消毒方面，中醫大新竹附醫採檢區為室外通風型，採檢區每進行一位個案採檢即會噴灑消毒一次，並於每個時段結束後，進行全面細部消毒。如為疑慮個案，則會依防疫流程於負壓隔離室進行採檢及相關治療，隔離室於每個案結束後，進行全面細部消毒。

也提醒欲前往自費篩檢的民眾，中醫大新竹附醫自費採檢皆採預約制，每日提供三時段（上午9：00-11：00、下午17：00-17：30、晚上21：00-21：30），目前預約狀況皆為順暢，無須額外等候之情形。另公費採檢(有疑慮個案、或曾有接觸史等)，則由醫師於現場依評估後進行。

院方也特別針對本次確診引發疑慮提出說明：本次3名案，皆由急診醫師高度警覺發現，在符合防疫措施下進行採檢，並未進入急診治療區，因此並未讓疫情擴大。

院方說，3名個案都非常配合疫調，呼籲民眾如果有呼吸道症狀，發燒，嗅覺等異常，一定要來急診室採檢就醫，避免讓病情惡化，院方呼籲，防疫是全民的責任，防疫視同作戰，身為新竹縣責任醫院之一，我們全力配合中央和地方政策，保障民眾就醫就醫需求。

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