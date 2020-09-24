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遠東化纖火警　醫曝：石化物燃燒毒物超多種…這些症狀快就醫

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▲遠東化纖火警。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲遠東化纖工廠23日晚間發生火警，燃燒的臭味造成附近居民身體不適。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

遠東化纖新埔廠23日晚間發生道生油外洩，石化物燃燒後的惡臭隨著東北季風吹到竹北、新竹市、竹南等地，讓民眾抱怨連連，直呼噁心、頭痛，醫生也提醒，如果遠離現場後還有頭暈、噁心、嘔吐甚至是呼吸道不適，就要考慮就醫。

▲遠東化纖火警　醫曝：石化物燃燒毒物超多種…這些症狀快就醫。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲中醫大新竹附醫急診室主任游俊豪表示，石油化學的合成物在燃燒時會產生大量的、種類非常多的毒物，其中也含有很多的碳氫化合物。

新埔遠東紡織公司23日晚間9時許發生火警，火勢雖然很快控制，但是燃燒石化物的惡臭，卻已隨著風勢飄散出去，濃濃的燒塑膠味，讓民眾產生噁心、頭暈的不適感，即使緊閉門窗，也阻止不了味道飄散。

中醫大新竹附醫急診室主任游俊豪表示，石油化學的合成物在燃燒時會產生大量的、種類非常多的毒物，其中也含有很多的碳氫化合物，這些碳氫化合物很容易影響到腦部，所以初期吸入會造成頭暈、噁心、甚至全身無力的不舒服，這些化合物對於呼吸道也有刺激性，早期可能會有咳嗽、流鼻水、不斷流眼淚、眼睛睜不開，甚至頭暈、噁心、嘔吐的很厲害，那就要立即前往就醫。

游俊豪說，當這些症狀出現，切記趕快遠離現場，只要不在密閉空間待很久，通常問題不是太大，透過一些支持性療法，症狀即可獲得緩解。

游俊豪也說，如果遇到類似這種情形，第一個做法就是「保護自己，遠離現場」，脫離火場或是煙霧的地方，觀察1、20分鐘，若有緩解改善，就不用過度擔心，若有頭暈、噁心、嘔吐或是呼吸道不適，就要考慮到醫院求診。

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