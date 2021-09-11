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共商「第7都」林智堅缺席只送花　徐耀昌轟：年紀輕輕機關算盡

▲第7都討論林智堅沒來　徐耀昌火超大：年紀輕輕就機關算盡。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹竹苗等13位縣市首長、議長、立委，今日齊聚一堂討論第7都共識，其中楊文科、徐耀昌，紛紛對林智堅表達不滿。（合成圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣長楊文科邀請新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌、竹竹苗議長、立委等15人於今日上午共討竹竹苗升格第7都議題。會上楊文科與徐耀昌不只對第7都有共識，也一起將炮口對準林智堅，楊文科酸，「送花給我，不如親自參加會議比較好」，徐耀昌則直接痛批林智堅要將苗栗一分為二的做法是「年紀輕輕的機關」。

▲第7都討論林智堅沒來　徐耀昌火超大：年紀輕輕就機關算盡。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌等13位首長、議長、立委，共聚討論第7都共識。

楊文科一開場就先酸，「很謝謝林智堅市長派愛將陳建銘、劉康彥兩位議員送花給我，鼓勵支持我，其實（派愛將）送花給我，不如親自參加會議比較好。」他認為，林智堅才是最應該出席說明升格理念和具體做法，否則要大家如何來支持呢？

接著又說「 升格為第7都直轄市，是我們竹竹苗所有鄉親共同的願望，絕不是一個人說了算，是要傾聽大家的心聲，以民意為依歸…」，同時也對現行的中央統籌分配稅款比例表達不公，呼籲「校正回歸」。

苗栗縣長徐耀昌則憂心，一旦新竹縣市合併了，苗栗縣將陷入「南邊不著店，北邊不著村」的窘境，苗栗永遠沒有翻身的餘地，因此認為，苗栗若要翻身，唯一選擇「竹竹苗合併成直轄市」。

不同於楊文科的溫和，苗栗縣長徐耀昌選擇直球對決，對於日前林智堅提出「將苗栗一分為二，南邊歸台中、北邊歸新竹」的看法直呼「不可思議」、「這種話竟然能夠講得出來，我真的是很佩服他，年紀輕輕的，機關算盡，你不是為自己在量身訂做嗎？真的沒道理」、「從政的人真的要厚道一點，才能夠長長久久」。

徐耀昌希望竹竹苗一起合併，他說，倘若中央堅持只合併新竹縣市，可以為了人口下修限制到100萬，那麼「有規定新竹縣一定要跟新竹市合併嗎？」、「新竹縣跟苗栗合不行嗎？」、「合併成為竹苗市不可以嗎？」，台下也一陣掌聲躁動，最後徐呼籲「從政要秉著自己的良知，去做該做的事、對的事，才會長長久久」。

出席竹竹苗「第7都」名單：新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣議長張鎮榮、新竹市議長許修睿、苗栗縣議長鍾東錦、立法委員林思銘、林為洲、鄭正鈐、陳超明、徐志榮、邱顯智、賴香伶、高虹安派代表出席。

▲第7都討論林智堅沒來　徐耀昌火超大：年紀輕輕就機關算盡。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲林智堅上午於府內主持「二級災害應變會議」。

今日上午，新竹市長林智堅於府內指揮「二級災害應變會議」，對於成為一致槍口目標一事，目前並無回應。

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