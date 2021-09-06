「1加1大於2」大新竹縣市合併議題　林智堅：時勢所趨

▲新竹市長任期剩4百多天，林智堅首度表態推「縣市合併」計畫。（圖／林智堅臉書，下同）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市長林智堅任期還有4百多天，但其動向仍成為外界矚目焦點；6日上午針對「大新竹」縣市合併議題，林智堅說，回顧過去的歷史，清朝的淡水廳、日治時期的新竹州、國民政府來台，大新竹本來就是共同生活圈，縣市分家是歷史的插曲，合併則是必然。

林智堅6日上午在記者會時，首度倡議新竹縣、市應合併的「大新竹」願景議題；他也說，擔任市長即將邁入第7年，在過去的城市治理經驗上，無論是交通建設，像是大新竹輕軌；或者是，環境議題，像是喝好水及垃圾處理；還是，都市發展、防疫工作都需要透過縣市合作一起來解決。

林智堅強調，1982年新竹縣、市分家後，已讓2座城市發展受到很多侷限，常因行政流程耽誤城市建設發展。而今，竹科是全球最重要的半導體產業聚落，特別是美中貿易戰，全球供應鏈重組，更突顯台灣半導體產業的重要性，讓大新竹成為半導體地緣政治的心臟地帶。

他還說，未來會和中央積極提議縣市合併目標，或研議是否透過辦理縣市論壇等方式逐步凝聚共識；至於外界推測是否為下屆市長鋪路，林回應，縣市合併是公共議題，希望大家不要做選舉聯想。「縣市分家是歷史上的插曲」，合併是必然的。只有透過縣市合併，才能鬆綁發展的束縛，在國際上大展身手。透過縣市合併，完成「1+1大於2」的目標。

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