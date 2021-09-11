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竹竹苗合併升格「不可為1人找出路」　許修睿拋公投：人民作主

▲「不可為1黨1人找出路」　他拋公投決議第7都：別讓山城變孤城。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市議長許修睿（右）認為，涉及縣市合併升格、行政區域畫分議題，須以民意為依歸，依法而行，不能淪為選舉算盤，萬萬不可為一黨一人的政治利益找出路。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市議長許修睿今日出席在新竹縣府舉辦的「竹竹苗合併升格第7都」研商，在會議上表示，主張竹竹苗合併，升格公投、人民作主。他認為台灣是法治國家、不是人治的社會，涉及縣市合併升格、行政區域畫分的議題，必須以民意為依歸，嚴守法治精神，依法而行，首先要考量的，不是政治人物一己的出路，絕不能淪為選舉的算盤，更不能為單一特定對象量身訂做，萬萬不可為一黨一人的政治利益找出路。

許修睿說，國土規畫是國家土地資源利用的長遠大計，任何有利於新竹市民福祉的倡議，自己一定用力按讚，市民也才會響應。他認為新竹市與新竹縣、苗栗縣「吹共同的風、喝相同的水，山川異域，風月同天，竹竹苗同臍帶，是生命共同體，分不開。」

▲「不可為1黨1人找出路」　他拋公投決議第7都：別讓山城變孤城。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲許修睿（右4）主張竹竹苗合併，應升格公投，由人民作主。（圖／記者陳凱力翻攝）

同時也表示，政治人物倡議合併升格，不能一廂情願，「畢竟我們是法治的國家、不是人治的社會」，涉及縣市合併升格、行政區域畫分的議題，必須以民意為依歸，嚴守法治精神、程序正義，依法而行，首先要考量的，不是政治人物一己的出路，應是合併區域民眾共同交集的最大利益，大家一起把地方的餅做大，注意到城鄉的平衡，才有合併升格的意義。絕不能淪為選舉的算盤，更不能為單一特定對象量身訂做，政府主導國土規畫，萬萬不可為一黨一人的政治利益找出路。

「大家也要回溯民國71年新竹市民強烈要求縣市分治、新竹市升格的原因，不就是建設、財政等資源的分配出了問題、對新竹市不公而引發民怨所造成的嗎？」許修睿說，新竹縣市分家，到明年就是40年，要不要再送作堆、併回去，應該傾聽民意。

「如果要再合併回去而不升格，新竹市又從省轄市降格為縣轄市等級的一個區，新竹市民同意嗎？」、「如果升格第7都，新竹市如何獲得公平的資源分配，如何避免重蹈40年前的覆轍？」、「在新竹縣治設於竹北並充分發展的情況下，新竹市會不會被矮化、被邊緣化？」許修睿拋出上述問題，請大家一起針對這些利弊得失討論，「民心之所向，就是政府施政的指標，我就支持」。

許修睿更拋出「舉行公投、人民決定」，他主張「行政區域調整的前提，必須以民意為依歸，召開公聽會充份討論，讓民眾了解利弊得失，並舉辦公投，人民作主。」，他認為，國土重新規畫要有長遠大計，不能一個台灣二個世界，五楊高架南延到苗栗，跨越竹竹苗三縣市，苗栗的交通建設與新竹密不可分，苗栗的科學園區，是竹科的延伸、台灣矽谷的廊帶，「要升格，我主張竹竹苗共同升格為第7都，避免國土重新規畫讓山城變孤城？」

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