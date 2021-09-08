楊文科發英雄帖：邀共議升格第7都　竹竹苗「15政壇大咖」回應了



▲楊文科發文邀竹竹苗首長、立委、議長等15人，於11日上午當面研商升格第七都規劃。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、黃孟珍／綜合報導

新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併成為第7都議題迅速發酵，為政壇與地方激起許多討論火花，新竹縣長楊文科第一時間表態支持，同時民政處已於今(8日)下午正式發出會議通知公文，9月11日上午10時邀請竹竹苗3縣市首長、議長及立委等15人一起到新竹縣政府會議室研商。

新竹縣民政處今天下午正式發出會議通知公文，邀請新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣議長張鎮榮、新竹市議長許修睿、苗栗縣議長鍾東錦、立法委員柯建銘、林為洲、林思銘、鄭正鈐、陳超明、徐志榮、邱泰源、邱顯智、賴香伶和高虹安等人與會。

▲針對第7都問題，竹竹苗縣市長、立委、議長也各自表示意見。

對於楊文科發出英雄帖共議第7都大計，扣除楊縣長本人後的15人也表示意見與看法：

1、新竹市長林智堅：新竹縣市對大新竹升格為第7都目標一致，針對加速修法也有共識，現階段應該開始行動，大家分進合擊，爭取中央及立法院的支持，林智堅昨已陸續拜會中央府院會，稍早也透過中常會爭取黨內支持，本周包括周六也皆已排定相關拜會行程，因此當日不會出席。

2、苗栗縣長徐耀昌：日據時代、光復初期的新竹郡（州）就包含竹竹苗，本就是一個共同生活圈。如果成立第7都，對苗栗縣民有利的前題下，樂觀其成，當日將出席一同討論。

3、新竹縣議長張鎮榮：11日將出席討論，張鎮榮暫無對第7都一事表態，他說，希望在會議上聽聽大家的想法，再決定支持與否。

4、新竹市議長許修睿：11日將出席討論，但認為升格第7都的程序正義非常重要，法律規定在那裏，政治人物處事更因合乎法源，避免量身訂做，畢竟大家都在看，要注意社會觀感，同時認為，升格過程中有許多細節需要討論，無法一蹴而成，應慎重完整規劃，才是全民之福。

5、苗栗縣議長鍾東錦：在不匆促、能完整通盤考量，且苗栗同進退的前提下，竹竹苗合併是未來趨勢。但認為距離2022選舉前一年多，突然拋出議題，連徵收土地建大新竹政府辦公室都來不及，且日前林智堅發表只要竹南等區納入大新竹，將苗栗一分為二，痛批「這是把苗栗人當什麼?」他認為竹竹苗合併，的確可以增加更多的預算，對於3個縣市未來是樂觀的，但是要考慮適法性與公平性，苗栗近年已因新竹市、台中市的發展，內部產生磁吸效應，若竹竹升格只要部分苗栗，對苗栗來說才是災難。鍾錦城也表示，11日將親自到現場表達自己的意見，為苗栗人爭取應有的尊重。

6、立法委員柯建銘：辦公室主任翁之宏表示，日前柯總召已發表過樂見一事，也認為合併升格並不難，只要修地方制度法第四條，將直轄市人口的125萬人限制下修成100萬人，甚至趕得上2022，至於11日仍需視當日行程，目前尚未決定是否出席。

7、立法委員林為洲：對合併第7都樂觀其成，但主張升格應從2026年開始，他堅持法律不應因人設法、因人修法，當日將出席一同商討。

8、立法委員林思銘：不反對合併，但目標需是「升格成為直轄市」，若不升格即失去意義，而在人口達標之前，建議可循新北、桃園的「準直轄市」模式，先爭取縣、市合併，在地方自治權利與財政收支分配上比照直轄市，之後才正式升格。但不主張下修「地制法」升格門檻，且堅決反對因人設事的修法，他說，如果只為維護某些人的政治前途，就來破壞法的安定性，對台灣的發展絕對不是好事，大家爭搶升格，台灣因此直轄市林立，那些非直轄市的縣市又該如何自處? 這些都必須考慮清楚。

9、立法委員鄭正鈐：鄭正鈐認為，在適法性、民眾支持有共識，且對地方發展有助益的前提下，才有支持的意義，11日上午也會依邀出席一同表達看法。

10、立法委員陳超明：尚未獲得回應。

11、立法委員徐志榮：在通盤考量、有系統規劃，且對苗栗縣財政有幫助的前提下，樂觀2026年後合併升格，並表示依目前提出的2022時程實在太過倉促與冒進。11日當天將依邀前往，表達意見。

12、立法委員邱泰源：對升格第7都表示樂見其成，但需要整體規劃，11日將視行程決定出席與否。

13、立法委員邱顯智：目前還未看到公文內容，會視行程情況出席；邱顯智認為，台灣長期受到6都、非6都的差別待遇，造成1個台灣2個世界，升格是趨勢，國外已有相當成熟的前例可參考；同時認為，法律是對一般人、抽象事物規定，而非特定人、特定事，認為若要升格，應遵循現行人口數規定，不應為某人某事特別修法，更認為竹竹苗合併，才是解決人口限制及活化地方的方式，否則竹竹升格了，苗栗夾在台中與新竹2個直轄市之中，更難生存。

14、立法委員賴香伶：辦公室回應，委員11日當天已有其他行程，但會盡量趕到現場，希望能了解縣府對於升格的想法與規劃，並表示，升格是好事，但資源如何公平分配應該要慎重考量，同時應避免為特定政治人物量身修法，造成民眾觀感不佳。

15、立法委員高虹安：已將行程排入，預計11日出席一同討論。高虹安辦公室表示，對於升格的結果，是不是真得如預期美好，仍要討論，不希望升格後，獲取更多補助款的方式是透過剝奪別的縣市而得，縣市要獲取更多資源，並非都、市、縣的改名，而是如何應加資源，因此，升格第7都並非唯一路徑，且升格後，地方首長的任期應重新討論，依現行的「重新計算」方式雖然無違法，也說得通，但實際上是一個BUG，對於地方建設並非好事。

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