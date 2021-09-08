　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

楊文科發英雄帖：邀共議升格第7都　竹竹苗「15政壇大咖」回應了

▲楊文科發英雄帖：邀共議升格第7都　竹竹苗15人大咖回應了。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲楊文科發文邀竹竹苗首長、立委、議長等15人，於11日上午當面研商升格第七都規劃。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、黃孟珍／綜合報導

新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併成為第7都議題迅速發酵，為政壇與地方激起許多討論火花，新竹縣長楊文科第一時間表態支持，同時民政處已於今(8日)下午正式發出會議通知公文，9月11日上午10時邀請竹竹苗3縣市首長、議長及立委等15人一起到新竹縣政府會議室研商。

新竹縣民政處今天下午正式發出會議通知公文，邀請新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣議長張鎮榮、新竹市議長許修睿、苗栗縣議長鍾東錦、立法委員柯建銘、林為洲、林思銘、鄭正鈐、陳超明、徐志榮、邱泰源、邱顯智、賴香伶和高虹安等人與會。

▲楊文科發英雄帖：邀共議升格第7都　竹竹苗15人大咖回應了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲針對第7都問題，竹竹苗縣市長、立委、議長也各自表示意見。

對於楊文科發出英雄帖共議第7都大計，扣除楊縣長本人後的15人也表示意見與看法：

1、新竹市長林智堅：新竹縣市對大新竹升格為第7都目標一致，針對加速修法也有共識，現階段應該開始行動，大家分進合擊，爭取中央及立法院的支持，林智堅昨已陸續拜會中央府院會，稍早也透過中常會爭取黨內支持，本周包括周六也皆已排定相關拜會行程，因此當日不會出席。

2、苗栗縣長徐耀昌：日據時代、光復初期的新竹郡（州）就包含竹竹苗，本就是一個共同生活圈。如果成立第7都，對苗栗縣民有利的前題下，樂觀其成，當日將出席一同討論。

3、新竹縣議長張鎮榮：11日將出席討論，張鎮榮暫無對第7都一事表態，他說，希望在會議上聽聽大家的想法，再決定支持與否。

4、新竹市議長許修睿：11日將出席討論，但認為升格第7都的程序正義非常重要，法律規定在那裏，政治人物處事更因合乎法源，避免量身訂做，畢竟大家都在看，要注意社會觀感，同時認為，升格過程中有許多細節需要討論，無法一蹴而成，應慎重完整規劃，才是全民之福。

5、苗栗縣議長鍾東錦：在不匆促、能完整通盤考量，且苗栗同進退的前提下，竹竹苗合併是未來趨勢。但認為距離2022選舉前一年多，突然拋出議題，連徵收土地建大新竹政府辦公室都來不及，且日前林智堅發表只要竹南等區納入大新竹，將苗栗一分為二，痛批「這是把苗栗人當什麼?」他認為竹竹苗合併，的確可以增加更多的預算，對於3個縣市未來是樂觀的，但是要考慮適法性與公平性，苗栗近年已因新竹市、台中市的發展，內部產生磁吸效應，若竹竹升格只要部分苗栗，對苗栗來說才是災難。鍾錦城也表示，11日將親自到現場表達自己的意見，為苗栗人爭取應有的尊重。

6、立法委員柯建銘：辦公室主任翁之宏表示，日前柯總召已發表過樂見一事，也認為合併升格並不難，只要修地方制度法第四條，將直轄市人口的125萬人限制下修成100萬人，甚至趕得上2022，至於11日仍需視當日行程，目前尚未決定是否出席。

7、立法委員林為洲：對合併第7都樂觀其成，但主張升格應從2026年開始，他堅持法律不應因人設法、因人修法，當日將出席一同商討。

8、立法委員林思銘：不反對合併，但目標需是「升格成為直轄市」，若不升格即失去意義，而在人口達標之前，建議可循新北、桃園的「準直轄市」模式，先爭取縣、市合併，在地方自治權利與財政收支分配上比照直轄市，之後才正式升格。但不主張下修「地制法」升格門檻，且堅決反對因人設事的修法，他說，如果只為維護某些人的政治前途，就來破壞法的安定性，對台灣的發展絕對不是好事，大家爭搶升格，台灣因此直轄市林立，那些非直轄市的縣市又該如何自處? 這些都必須考慮清楚。

9、立法委員鄭正鈐：鄭正鈐認為，在適法性、民眾支持有共識，且對地方發展有助益的前提下，才有支持的意義，11日上午也會依邀出席一同表達看法。

10、立法委員陳超明：尚未獲得回應。

11、立法委員徐志榮：在通盤考量、有系統規劃，且對苗栗縣財政有幫助的前提下，樂觀2026年後合併升格，並表示依目前提出的2022時程實在太過倉促與冒進。11日當天將依邀前往，表達意見。

12、立法委員邱泰源：對升格第7都表示樂見其成，但需要整體規劃，11日將視行程決定出席與否。

13、立法委員邱顯智：目前還未看到公文內容，會視行程情況出席；邱顯智認為，台灣長期受到6都、非6都的差別待遇，造成1個台灣2個世界，升格是趨勢，國外已有相當成熟的前例可參考；同時認為，法律是對一般人、抽象事物規定，而非特定人、特定事，認為若要升格，應遵循現行人口數規定，不應為某人某事特別修法，更認為竹竹苗合併，才是解決人口限制及活化地方的方式，否則竹竹升格了，苗栗夾在台中與新竹2個直轄市之中，更難生存。

14、立法委員賴香伶：辦公室回應，委員11日當天已有其他行程，但會盡量趕到現場，希望能了解縣府對於升格的想法與規劃，並表示，升格是好事，但資源如何公平分配應該要慎重考量，同時應避免為特定政治人物量身修法，造成民眾觀感不佳。

15、立法委員高虹安：已將行程排入，預計11日出席一同討論。高虹安辦公室表示，對於升格的結果，是不是真得如預期美好，仍要討論，不希望升格後，獲取更多補助款的方式是透過剝奪別的縣市而得，縣市要獲取更多資源，並非都、市、縣的改名，而是如何應加資源，因此，升格第7都並非唯一路徑，且升格後，地方首長的任期應重新討論，依現行的「重新計算」方式雖然無違法，也說得通，但實際上是一個BUG，對於地方建設並非好事。

►「毛小孩健康守護用品」犬貓關節粉、低敏寵糧、心機寵物小車

►染疫機師訪內灣老街！才復甦不到半月　「二度真空」攤商快崩潰

►竹縣一私立幼兒園預防性停課1天　非同住家屬快篩陽

►疑染Delta機師新竹足跡曝！關西吃早餐　新豐摩鐵內灣商圈大消毒

►「1周內長照接手」仍遇害！芎林阿嬤遭逆孫斷喉　殘忍手段曝

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
本土劇男神「憂鬱住院」首露面　近況看哭網
「新竹縣市合併」叫啥？網Ｘ百個答案　這個最多人選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

楊文科發英雄帖：邀共議升格第7都　竹竹苗「15政壇大咖」回應了

新北市宣布：公立幼兒園「跨班課後留園」9／9起暫停

板橋千人社區清空「40輛巴士急載送」！400住戶撤離畫面曝

新北土石流自主防災社區2.0　新莊雙鳳里26日實兵演練

百業耀進國際交流協會「購柚贈柚」　助台南弱勢挺農民

亞太城市高峰會　林右昌分享城市治理經驗...讓世界看見基隆

台南辦四場專案媒合活動　勞工＋2萬、雇主人力成本-3萬

高雄新亮點又+1　「多納溫泉示範區」拚11月營運

中興大學產學聯盟新發現　茶飢素減緩神經退化！普洱漱口水防蛀牙

世界佛教正心會結合陳亭妃、陳怡珍　捐物資給北區弱勢戶

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

白車國道上「打燈3次後切車道」　駕駛急閃避！車內女兒驚嚇尖叫

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

璨樹「爆炸性發展」路徑肥恐穿台 暴風侵襲率破50%...估明晚海警！

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

李佳穎爆秘婚「180cm大仁哥」2年！　曾認「隨時想結婚」…大方燦笑回應

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

野豬騎士來囉！牠大街「逆向狂飆」　直直衝撞逼車...男嚇腿軟：緊酸喔

楊文科發英雄帖：邀共議升格第7都　竹竹苗「15政壇大咖」回應了

新北市宣布：公立幼兒園「跨班課後留園」9／9起暫停

板橋千人社區清空「40輛巴士急載送」！400住戶撤離畫面曝

新北土石流自主防災社區2.0　新莊雙鳳里26日實兵演練

百業耀進國際交流協會「購柚贈柚」　助台南弱勢挺農民

亞太城市高峰會　林右昌分享城市治理經驗...讓世界看見基隆

台南辦四場專案媒合活動　勞工＋2萬、雇主人力成本-3萬

高雄新亮點又+1　「多納溫泉示範區」拚11月營運

中興大學產學聯盟新發現　茶飢素減緩神經退化！普洱漱口水防蛀牙

世界佛教正心會結合陳亭妃、陳怡珍　捐物資給北區弱勢戶

皮爾斯曝差點聯手德佬、奇德　獨行俠老闆証實「破局因某隊反悔」

祖雄也打到AZ疫苗了！　喜曬小黃卡「有亮點」網友湧入祝賀

雙冠王布雷克主場上陣　黃子鵬力拚先發6連勝

59歲狄鶯自製「火辣長輩圖」傳家族群組　孫安佐Line被洗版崩潰！

《古惑仔》駱駝老大認患肺癌1年現況曝！「圍爐吃火鍋」豪氣拍照

新北加強防疫管制5禁令一次看　9日起禁止內用、關閉這些場所

林光彥／司法官可放心！國賠法大修　判賠條件嚴格

林俊宏／筆錄遭竊、毒品調包　問題都出在管控

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

地方熱門新聞

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

一年下陷6.5公分！種高粱搶救高鐵

新北宣布：公幼「課後留園」9／9起暫停

楊文科邀共議第7都　竹竹苗15人大咖回應

嘉市鐵路高架化　史前2500年人類骨骸出土

新北女桃園大樓墜地　當場死亡

白牌車載客赴墾丁　途中被稽查下場無敵慘

新北爆群聚5校停課！板橋人求全區都停

定食8彰化店結束14年營業！全縣剩2間

嘉義大學蘭潭學生宿舍星級環境

中秋社區烤肉禁辦家戶最好不烤肉

愛情長跑10年新娘卻罹癌　新郎陪化療提前完婚

世界佛教正心會捐物資給北區弱勢

配合改作「集中檢疫所」　萬里薆悅酒店野柳館聲明

更多熱門

相關新聞

大新竹縣市合併　林智堅：時勢所趨

大新竹縣市合併　林智堅：時勢所趨

新竹市長林智堅任期還有4百多天，但其動向仍成為外界矚目焦點；6日上午針對「大新竹」縣市合併議題，林智堅說，回顧過去的歷史，清朝的淡水廳、日治時期的新竹州、國民政府來台，大新竹本來就是共同生活圈，縣市分家是歷史的插曲，合併則是必然。

10年房價漲了誰／台中10年前每坪便宜7萬　蛋白區帶頭衝

10年房價漲了誰／台中10年前每坪便宜7萬　蛋白區帶頭衝

10年房價漲了誰／脫北客來了？　那一年桃園房價跳空站上2字頭

10年房價漲了誰／脫北客來了？　那一年桃園房價跳空站上2字頭

北中南薪資大不同！網友曝關鍵

北中南薪資大不同！網友曝關鍵

南市警局長被拔官　高層鬥爭揭序幕

南市警局長被拔官　高層鬥爭揭序幕

關鍵字：

第7都直轄市升格統籌補助款新竹縣市合併

讀者迴響

熱門新聞

69歲金鐘視帝腦中風「肺部感染」插管…妻求集氣

情侶爆口角　她掏折疊刀砍殺男友

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

「陽台烤肉恐罰10萬？」　網哀號：算室內還室外

「升四級有多恐怖？」指揮中心超嚴條件曝

AV女神確診！剛辦完室內活動「發燒降不下」

幼兒園Delta序列與機師不同　醫驚：天大壞消息

Delta入侵　名醫預言蔡政府下場

即／璨樹瞪眼2天變強颱　路徑再南修

林務局「追殺式」討祖傳土地　他被折磨70年自戕抗議

疫情下的拉麵超新星排行出爐！冠軍是它

快訊／印度境外移入「陰轉陽」　曾去內科咖啡廳、家樂福八德店、全聯

確診埃及爸足跡曝光！曾到白沙灣玩6小時

本土劇男神憂鬱住院　消失1個月首露面看哭網！

跟埃及爸搭同電梯！男住戶做完PCR秒請假

更多

最夯影音

更多
被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」
騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

白車國道上「打燈3次後切車道」　駕駛急閃避！車內女兒驚嚇尖叫

白車國道上「打燈3次後切車道」　駕駛急閃避！車內女兒驚嚇尖叫

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面