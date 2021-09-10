新竹縣市合併？　邱奕勝：中央先把千億統籌款還給桃園人

▲桃園市議長邱奕勝表示，中央連第六都桃園都沒有照顧好，還就提新竹縣市的合併。(圖／市議會提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議長邱奕勝10日針對新竹市長林智堅日前拋出「新竹縣市合併」議題，爭取升格為台灣的第七都表示，桃園是第六都並稱為「國門之都」，但歷年來，統籌分配補助竟少於「古都」台南，桃園升格7年來，總共少了1034.6億；如果，中央連桃園都沒有照顧好，就提新竹縣市的合併，這樣非常不合理，而且對桃園也非常不公平。

邱奕勝議長認為，中央要讓新竹縣市要合併，那就先把桃園升格7年來，總共少了1034.6億稅款，先補給桃園，不要讓桃園市財政狀況惡化；由桃園市財政局提供資料顯示，市府2021年度中央統籌稅款及一般性補助款為268.81億，與其他5都平均達428.86億，桃園少了160.05億，桃園升格7年來，與每年平均值相比，總共少了1034.6億。

由於，中央的補助分為統籌分配稅款、一般性補助款，因有預算總量限制，2者為連動關係，若其中一者較高，另一者就會較低。統籌分配稅款主要是依照人口、面積、營業事業的營業額、市府財政能力，並有相關公式計算，其中財政能力為負指標，即財政能力越低，就能有越多統籌分配款。議長邱奕勝認為，這套制度叫「懲罰模範生」，因為桃園創稅能力佳，雖然統籌分配款不斷增加，但是一般性補助款卻因為總量限制而減少，對桃園人並不公平。

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