　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

有七都就會有八都？　鄭寶清籲縣市合併該全面檢視調整

▲有七都就會有八都？鄭寶清籲全面檢視

▲有七都就會有八都？鄭寶清籲縣市合併該全面檢視調整。（圖／鄭寶清辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市民進黨籍前立委鄭寶清10日針對新竹市長林智堅，日前拋出「新竹縣市合併」議題，爭取升格為台灣的第七都表示，有七都就會有八都，現在是到了該全面檢視、調整，同步考量國土規劃、產業經濟環境，做出改革的時候了。

鄭寶清說，透過地方制度法加財政劃分法，台灣經由縣市合併，追求更高行政效率、更好的民眾生活品質，但歷經25年的發展從兩都到六都，近日更有七都呼聲，地方制度的更迭，歷任總統不論藍綠站在提升行政效率考量，多有著墨，現在的型態是雖不滿意但可以接受下，歷經朝野協商妥協的產物，時代走到這裡已經出現七都呼聲，很快會喊出八都的現狀。

鄭寶清強調，若台灣大多都是直轄市，剩下的會是什麼呢？其實弱勢縣市更應該要強有力的行政支援，他建議，應從政府組織結構去考量，往二級政府的方向走，這時將更容易落實完善的國土規劃、優化行政效率與產業經濟環境發展。

二級政府制度，將一舉解決各縣市一天到晚吵預算、補助排擠的問題，更可以提升效率平衡城鄉、貧富不均問題，鄭寶清說，桃園縣市合併後近幾年的發展有目共睹，城鄉、交通、工程、產業、環境、預算可以更有效率整合，桃園正往現代都市走，且同時發展偏鄉特色，他認為，過去六都的發展，正好給二級政府制度有了一個最好的示範。

▲毛孩散步不只運動還能紓壓！

►688元就能在家吃米其林美食！

ET快訊
颱風天能在家點外送？　Uber Eats及Foodpanda
《料理2》總決賽前哨戰　超扯難題...Lulu「在開玩笑嗎」
新婚一個月遭公公性侵！媳婦報警反被逮捕　離奇原因曝光
幸運兒是你嗎？大樂透開獎號碼出爐　158組百萬紅包等你領
LIVE／強颱璨樹逼近！氣象局最新說明　
全台停班課一次看！屏東明正常上班課　僅綠島蘭嶼停班課
男「砍前妻15刀＋瘋狂啃咬」！冷靜裹屍　警掀血棉被驚呆
53例突破性感染「疫苗廠牌曝光」　本土全是接種它

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王浩宇「轉戰高雄」兌現激情承諾　競選廣告「韓國瑜」出演17秒

有七都就會有八都？　鄭寶清籲縣市合併該全面檢視調整

北市11日上午10時關水門　開放疏散門周邊紅黃線停車

璨樹襲台海陸警齊發　蔡英文：東、南部一定要嚴加戒備

快訊／王浩宇轉戰高雄選議員　勁敵林于凱嗆聲：他作秀多了點

疫情緊張秋節活動全停辦　桃園議長邱奕勝：勞軍不能停！

國慶亮點搶先看！史上最大國旗曝光　CH-47吊掛「65坪」飄揚空中

快訊／轉戰高雄　王浩宇宣布投入三民區議員初選　

綠營圍攻新北幼兒園群聚案　江怡臻轟：蔡政府把疫情當政治提款機

霹靂舞老師獲總統文化獎　連勝文曝練舞影片...網驚：帥氣大長腿

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

林志炫跌落2m高台！跛腳也要爬回舞台　肌肉已經拉傷...「打擾觀眾」自責落淚

墨西哥7.0強震！天空現「地震光」 狂搖將近1分鐘...民眾驚慌逃上街

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

孕妻不捨丈夫突離世「求助連線」她用儀器對話秒淚崩：我好想你

王浩宇「轉戰高雄」兌現激情承諾　競選廣告「韓國瑜」出演17秒

有七都就會有八都？　鄭寶清籲縣市合併該全面檢視調整

北市11日上午10時關水門　開放疏散門周邊紅黃線停車

璨樹襲台海陸警齊發　蔡英文：東、南部一定要嚴加戒備

快訊／王浩宇轉戰高雄選議員　勁敵林于凱嗆聲：他作秀多了點

疫情緊張秋節活動全停辦　桃園議長邱奕勝：勞軍不能停！

國慶亮點搶先看！史上最大國旗曝光　CH-47吊掛「65坪」飄揚空中

快訊／轉戰高雄　王浩宇宣布投入三民區議員初選　

綠營圍攻新北幼兒園群聚案　江怡臻轟：蔡政府把疫情當政治提款機

霹靂舞老師獲總統文化獎　連勝文曝練舞影片...網驚：帥氣大長腿

林逸達一度投到失速　靠運科改善投球機制感謝張立帆

日本百萬YouTuber現身《料理2》評分標準「有沒有開心」

休學3年…「抖音男神」20歲重返高二！　開學10天就遇霸凌：有夠屁

影／零股投資必勝心法 存股六年報酬率賺六倍

台鐵區間車台南後壁段故障臨停　白河警協助封閉平交道維安

樂天打退胡智為　前5局6比3反超統一

颱風天能在家點外送？Uber Eats及Foodpanda給答案了

2主演拍片雙雙出意外！吳磊臉被炸傷「眼球出血」　他墜馬倒地卡頭

新婚一個月遭公公性侵！媳婦報警反被逮捕　離奇原因曝光

環球《鬼滅之刃》餐點公開！「禰豆子木箱爆米花桶」可愛、豬豬包必吃

政治熱門新聞

快訊／「埃及爸」足跡公布！　去過板橋家樂福超市、婦幼用品店

快訊／侯友宜宣布今無新增個案　板橋某社區快篩813人結果出爐

快訊／新北＋1感染源不明　「深坑4處＋公車」足跡曝光

快訊／紓困加發1萬元　計程車、遊覽車﹑租賃司機今天開始申請

北市松山區第2校緊急停課　轉學生曾接觸確診者

疑爆家戶感染！松山區某國中、中山區某國小預防性停課

快訊／新北＋1在深坑　感染源不明「與幼兒園群聚無關」

快訊／北市松山區連爆2校停課　教育局通報鄰近19間補習班停課1天

五倍券數位綁定9月22日上路　四張圖秒懂怎麼領、怎麼用

新北通報1例打高端死亡　三重男接種4天後昏倒送醫不治

獨／危機暫解還是有新傳播鏈？北市：確診個案與新北群聚無關連性

快訊／與確診者足跡重疊！北市文山區國中、私幼緊急停課

快訊／好消息！　侯友宜：幼兒園群聚採檢1454人全部陰性

快訊／強颱璨樹來　柯文哲：河濱烤肉不用想了

更多熱門

相關新聞

新竹縣市合併？　邱奕勝向中央喊話要錢

新竹縣市合併？　邱奕勝向中央喊話要錢

桃園市議長邱奕勝10日針對新竹市長林智堅日前拋出「新竹縣市合併」議題，爭取升格為台灣的第七都表示，桃園是第六都並稱為「國門之都」，但歷年來，統籌分配補助竟少於「古都」台南，桃園升格7年來，總共少了1034.6億；如果，中央連桃園都沒有照顧好，就提新竹縣市的合併，這樣非常不合理，而且對桃園也非常不公平！

楊文科邀共議第7都　竹竹苗15人大咖回應

楊文科邀共議第7都　竹竹苗15人大咖回應

大新竹縣市合併　林智堅：時勢所趨

大新竹縣市合併　林智堅：時勢所趨

鄭寶清贈景福宮「開運鹽」　供信眾索取

鄭寶清贈景福宮「開運鹽」　供信眾索取

來自16寶之家　鄭寶清爭取調高育兒津貼

來自16寶之家　鄭寶清爭取調高育兒津貼

關鍵字：

新竹縣市合併鄭寶清七都

讀者迴響

熱門新聞

屏東明正常上班課　全台停班課一次看！

新北到花東　都有機會放颱風假

再升三級「會有多慘」！鄉民曝3行業：死一大片

Melody錄影開嗆《棒棒堂》鮪魚！

氣象局認證　這1區會放颱風假

璨樹已過超級強烈颱風　李富城：周日全台風雨交加是難過的一天

即／松山區某國中「全校停課」　家長驚：有學生確診

鄧佳華實習第1天「雙手慘況曝」！

即／極速衝撞電桿「轎車斷2截」　男爆頭女拋車外慘死

23歲妹突腹痛！醫一扳…「爆臭起司瀑布」狂瀉秒驚呆

超肥雨傘節爬怪手　網：山神化身

為何全球都敗給Delta？重症醫：人類輸在撒謊

女懸15樓　警所長單手伏地挺身喊：哥幫妳

颱風假機率提高！最快午後發陸警

台北男友餐桌上「戰南北」　女大生丟臉分手

更多

最夯影音

更多
見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔
11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面