▲有七都就會有八都？鄭寶清籲縣市合併該全面檢視調整。（圖／鄭寶清辦公室提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市民進黨籍前立委鄭寶清10日針對新竹市長林智堅，日前拋出「新竹縣市合併」議題，爭取升格為台灣的第七都表示，有七都就會有八都，現在是到了該全面檢視、調整，同步考量國土規劃、產業經濟環境，做出改革的時候了。

鄭寶清說，透過地方制度法加財政劃分法，台灣經由縣市合併，追求更高行政效率、更好的民眾生活品質，但歷經25年的發展從兩都到六都，近日更有七都呼聲，地方制度的更迭，歷任總統不論藍綠站在提升行政效率考量，多有著墨，現在的型態是雖不滿意但可以接受下，歷經朝野協商妥協的產物，時代走到這裡已經出現七都呼聲，很快會喊出八都的現狀。

鄭寶清強調，若台灣大多都是直轄市，剩下的會是什麼呢？其實弱勢縣市更應該要強有力的行政支援，他建議，應從政府組織結構去考量，往二級政府的方向走，這時將更容易落實完善的國土規劃、優化行政效率與產業經濟環境發展。

二級政府制度，將一舉解決各縣市一天到晚吵預算、補助排擠的問題，更可以提升效率平衡城鄉、貧富不均問題，鄭寶清說，桃園縣市合併後近幾年的發展有目共睹，城鄉、交通、工程、產業、環境、預算可以更有效率整合，桃園正往現代都市走，且同時發展偏鄉特色，他認為，過去六都的發展，正好給二級政府制度有了一個最好的示範。

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