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快訊 ／ 侯友宜急邀18家醫院因應Delta　下令專責病房3天內開出652床

▲▼因應疫情升溫，新北市長侯友宜邀集全市18家急救責任醫院院長，召開急救責任醫院防疫應變會議。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜邀集全市18家急救責任醫院院長，召開應變會議。（圖／新北市政府提供）

記者杜冠霖／新北報導

國內今（7）日新增8例本土確診個案，新北市佔7例其中幼兒園群聚就佔5例，目前共有5所學校預防性停課，避免感染擴大，對此，新北市長侯友宜也邀集18家急救責任醫院院長，召開應變會議，「希望各急救責任醫院全力協助，全面提升醫療收治量能。」

新北市幼兒園群聚事件，侯友宜7日下午邀集全市18家急救責任醫院院長，召開急救責任醫院防疫應變會議，共同討論提升醫療收治及篩檢量能，防堵疫情擴散。

侯友宜表示，這起感染事件雖然基因定序結果尚未出爐，新北市已視同面對Delta變種病毒應戰，也希望各急救責任醫院全面提升醫療收治量能，「即日起啟動第一階段徵用病房，目標三天內專責病房開設達652床，若確診個案增加一週內將開設達1043床。」

為加速輕重症分流，新北市也擴充集中檢疫中心量能，若確診者大幅增加則加倍開設。由醫院負責集中檢疫中心運作，並結合社區醫療群、運用科技平台，形成區域防疫照護網絡來照顧市民。

因應篩檢需求增加，新北市府也提到，希望各醫院協助提高社區篩檢站量能，鼓勵有疑慮的市民朋友踴躍來篩檢，若有需求，將儘速安排機動篩檢隊進入社區協助採檢，以儘速找出可能的感染源。

侯友宜表示，感謝18家急救責任醫院過去一年多來配合市府各項的防疫工作，不論在醫療、篩檢及疫苗施打，都讓市府獲得非常多的幫助，與會18家急救責任醫院院長也表示，一定全力配合提升醫療收治篩檢量能共同攜手對抗難纏的Delta病毒。

▼侯友宜邀集全市18家急救責任醫院院長，召開應變會議。（圖／新北市政府提供）

▲▼因應疫情升溫，新北市長侯友宜邀集全市18家急救責任醫院院長，召開急救責任醫院防疫應變會議。（圖／新北市政府提供）

▲▼因應疫情升溫，新北市長侯友宜邀集全市18家急救責任醫院院長，召開急救責任醫院防疫應變會議。（圖／新北市政府提供）

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