900萬人等不到第二劑　國民黨：BNT應開放高風險族群優先混打

▲首批BNT最快9／16出關。（圖／食藥署提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北市某幼兒園群聚案已累積16人確診，指揮官陳時中今（7日）表示，可能是Delta或其它變異株，對此，國民黨表示，蔡政府之前還在慶祝「加零」，如今卻連Delta感染源都無法掌握，「蔡政府應該全力彌補防疫破口、檢討現在的疫苗政策！」

國民黨7日在臉書發文指出，台灣疫苗覆蓋率雖然達到44.6%，但其實大多數都只有打到第一劑，根據統計，目前全台灣完整施打兩劑疫苗的比例只有4.17%，其中七十五歲以上長者能夠完整施打兩劑的比例，更只有1.5%。

國民黨表示，陳時中執著第一劑覆蓋率，但是許多專家都公開表示，面對Delta病毒如果只有施打一劑疫苗，有打跟沒打差不多，且高端疫苗對Delta病毒的保護效力完全沒有數據，難以確保國人安全，「許多國家已經開始施打第三劑，台灣卻有900多萬人等不到第二劑。」

國民黨指出，指揮中心疫苗政策混亂，不斷擴充第二類「中央官員」範圍、大搞特權疫苗，現在85歲以上長者即將施打第一劑疫苗達12週，結果還看不到第二劑在哪裡，「蔡政府現在還是滿腦子政治考量，不優先考慮高風險族群，實在令國人不安。」

對於疫苗施打政策，國民黨建議，民間捐贈的BNT疫苗已經逐步到貨，蔡政府應該優先開放高風險族群混打，提高對抗Delta病毒的保護力，對於台灣社區隱藏染疫黑數，蔡政府也應擴大篩檢，徹底防堵疫情破口。

▼國民黨批評疫苗施打政策。（圖／翻攝國民黨臉書）

