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張宏陸要求板橋國小幼兒園全面停課　下週視疫情狀況再決定

▲▼部分媒體報導新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課，被點名的板橋江翠國小表示學小並沒有要停課，無端遭到波及實在冤枉。一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委張宏陸呼籲，板橋所有國小及幼兒園本週全面停課。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

新北市板橋區1間幼兒園爆發15人群聚感染，新北市長侯友宜隨即宣布全市升為「強化二級警戒」，7日總共有5所學校做預防性停課，總共4327人學生停課。對此，民進黨立委張宏陸呼籲，板橋「所有國小及幼兒園」本週全面停課，視疫情狀況再決定下週是否正常上課。

新北市教育局長張明文7日上午表示，新北市停課標準只要有1例確診，該班就停課14天，然後全校預防性停課3天，會疫調清消，確保全校學生健康；如果是2例確診，就是全校停課14天。

張宏陸下午在臉書表示，他呼籲板橋「所有國小及幼兒園」本週全面停課，視疫情狀況再決定下週是否正常上課，到底要不要讓孩子去上課，這是板橋很多家長這兩天的掙扎，沒有宣布全面停課，家長就沒有防疫照護假可請，孩子帶回家也怕課業跟不上。

不過，張宏陸也說，如果全面性停課，有些家長又無法在上班時間照顧孩子，面對疫情左右總是為難，但是要有取捨，由於國小及幼兒園學童較無法防止同學間的「社交距離」，為了預防性防疫，本週應該全面停課，別讓學校各行其是，這會讓家長無所適從。

張宏陸建議，國高中生由於課業較繁重，且較易控制社交距離，暫時可以正常上課，也要拜託新北市長侯友宜，趕快做好疫調及匡列，確實做好疫調及匡列才是最重要的，因為當時屏東就是這樣守住的。

此外，民進黨立委羅致政稍早也在臉書表示，要不要讓全市或板橋全面停課，他不懂跟病毒是不是Delta有什麼關係，這兩天服務處電話不斷，家長跟市民的焦慮，希望新北市政府要聽得見。

羅致政指出，新北幼兒園事件已經是社區感染，不要説要再等中央的病毒DNA定序結果，全市預防性停課幾天，就算結果不是Delta，那就稍微鬆口氣，若萬一最後證明是Delta，幾天的停課也降低了危機擴大的風險。

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