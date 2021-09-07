張宏陸要求板橋國小幼兒園全面停課　下週視疫情狀況再決定

▲民進黨立委張宏陸呼籲，板橋所有國小及幼兒園本週全面停課。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

新北市板橋區1間幼兒園爆發15人群聚感染，新北市長侯友宜隨即宣布全市升為「強化二級警戒」，7日總共有5所學校做預防性停課，總共4327人學生停課。對此，民進黨立委張宏陸呼籲，板橋「所有國小及幼兒園」本週全面停課，視疫情狀況再決定下週是否正常上課。

新北市教育局長張明文7日上午表示，新北市停課標準只要有1例確診，該班就停課14天，然後全校預防性停課3天，會疫調清消，確保全校學生健康；如果是2例確診，就是全校停課14天。

張宏陸下午在臉書表示，他呼籲板橋「所有國小及幼兒園」本週全面停課，視疫情狀況再決定下週是否正常上課，到底要不要讓孩子去上課，這是板橋很多家長這兩天的掙扎，沒有宣布全面停課，家長就沒有防疫照護假可請，孩子帶回家也怕課業跟不上。

不過，張宏陸也說，如果全面性停課，有些家長又無法在上班時間照顧孩子，面對疫情左右總是為難，但是要有取捨，由於國小及幼兒園學童較無法防止同學間的「社交距離」，為了預防性防疫，本週應該全面停課，別讓學校各行其是，這會讓家長無所適從。

張宏陸建議，國高中生由於課業較繁重，且較易控制社交距離，暫時可以正常上課，也要拜託新北市長侯友宜，趕快做好疫調及匡列，確實做好疫調及匡列才是最重要的，因為當時屏東就是這樣守住的。

此外，民進黨立委羅致政稍早也在臉書表示，要不要讓全市或板橋全面停課，他不懂跟病毒是不是Delta有什麼關係，這兩天服務處電話不斷，家長跟市民的焦慮，希望新北市政府要聽得見。

羅致政指出，新北幼兒園事件已經是社區感染，不要説要再等中央的病毒DNA定序結果，全市預防性停課幾天，就算結果不是Delta，那就稍微鬆口氣，若萬一最後證明是Delta，幾天的停課也降低了危機擴大的風險。