新北幼兒園爆群聚　蔡英文提兩重點呼籲「嚴守防疫指引」

▲蔡英文談新北幼兒園疫情。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者杜冠霖／台北報導

國內今（7日）新增8例本土確診個案，新北市佔7例其中幼兒園群聚就佔5例，目前共有5所學校預防性停課，避免感染擴大，對此，總統蔡英文表示，地方政府果斷停課，中央都大力支持且持續協助，「也請大家要嚴守防疫指引，一起度過這次挑戰！」

蔡英文在臉書發文指出，新北市幼兒園傳出疫情，大家都很緊張，所以更要高度戒備！要守護孩子，重點有兩個，「首先我們必須加速施打疫苗，疫苗會一直來，能接種的人，請記得去打。」

蔡英文表示，今天中午日本政府第四度捐贈的6.4萬劑AZ疫苗 已經抵達，加上前面幾批AZ疫苗的抵達，從10日開始，將往下開放18歲到22歲的朋友預約接種AZ疫苗，已經接種第一劑、間隔滿十週的朋友，也將開放預約第二劑，請不要錯過了。

蔡英文指出，第二個重點是必須嚴格遵守防疫指引，才能阻斷疫情的傳播，最近幾起確診案例發生後，地方政府果斷停課，展開各項因應措施，中央都大力支持，也會持續協助。

蔡英文表示，請大家平時要落實防疫，不可抱著僥倖心態，如果擔心有接觸史，更是要做好自我健康管理，才能保護自己也保護他人，「家長和老師們都辛苦了，我們一起度過這次挑戰！」