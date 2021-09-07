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台南全面防堵Delta病毒入侵　黃偉哲祭出幼兒園加強版防疫措施

▲台南市長黃偉哲表示，全面防堵Delta病毒入侵，台南市府特別訂定強化版的幼兒園防疫措施及稽查，要全力保護學童們的安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，全面防堵Delta病毒入侵，台南市府特別訂定強化版的幼兒園防疫措施及稽查，要全力保護學童們的安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，市府非常著重幼兒園及國小環境的安全性，學童年齡低於12歲，在沒有疫苗可施打的情況下，因此更需要嚴格的防疫措施，尤其近日北部幼兒園發生群聚感染，台南市府特別訂定強化版的幼兒園防疫措施及稽查，要全力保護學童們的安全。

▲台南市長黃偉哲表示，全面防堵Delta病毒入侵，台南市府特別訂定強化版的幼兒園防疫措施及稽查，要全力保護學童們的安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，為確保各園師生的健康，特別訂定「防疫措施加強版」，提出九大加強防疫措施，包括如下：「增訂預防性停課」、「增加匡列人員班級停課日數」、「強化防疫稽查密度」、「增加體溫量測次數」、「加強園內清潔及消毒」、「暫停開放部分空間」、「加強園內防疫工作」、「提升自主健康管理」及「依疫情發展滾動修正」等。

因應Delta變異株的傳染力強，為協助各園迅速回應疫情變化，台南市採取更高且即時性的停課標準，若各園察覺有疑似高風險個案，該園可即時向教育局通報並通知家長後，自行決定該班級或全園停課1日；有師生1人被匡列，增訂該班停課2日、全園停課1日；有1人確診，則全園需停課2週。

▲台南市長黃偉哲表示，全面防堵Delta病毒入侵，台南市府特別訂定強化版的幼兒園防疫措施及稽查，要全力保護學童們的安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局特別提醒，各園平時就應落實學生自主健康管理，包括師生全面戴口罩、勤洗手、量體溫、落實「師生生病不上班、不入園，在家休息避免外出」。此外在「加強版」防疫措施中特別規定，包括「全園師生早上入園、中午午休後上課前、下午離園前各量1次體溫」；「各班每日清消3次、全園每週大清消1次，班級共用空間及物品，交換使用時應立即清消」；「戶外遊具及有接觸傳染風險之設施暫停使用」；及「加強園內防疫工作：禁止跨班活動、停辦戶外教學、空調環境對角開窗15公分、配膳人員加戴防護面罩及手套」。

教育局表示，台南市幼兒園教職員工第一劑疫苗施打率已達96％，籲請尚未施打人員仍應踴躍接種，也希望中央能速儘提供第二劑疫苗，優先強化幼兒園防疫保護力。另外，教育局也要求「教職員工施打第一劑且滿14日者，如有身體不適症狀，除當日應停止到園上班外，如有COVID-19的典型症狀也應進行自主快篩，並於上班前出示陰性證明」。

關於稽查措施，教育局表示，目前補助各園防疫經費475萬餘元已到位，教育局會加強對各園的防疫稽查密度，針對幼童車超載或班級師生比不符且情節重大者，一律公布園名、負責人姓名及罰鍰。目前已將教職員工疫苗施打率未達8成及容留量較低之幼兒園列為稽查重點，截至9月6日已到園稽查27園，查檢結果全數通過。

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