「新北基因定序出來前視為Delta預防」　柯文哲：中秋節烤肉就再說吧

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北市某幼兒園群聚案已累積16人確診，且該家幼兒園有6人與北市相關，對此，台北市長柯文哲表示，基因定序出來前會視為Delta來預防，「先把這波危機渡過，中秋能不能烤肉再說吧！」

柯文哲7日在臉書發文表示，由於機師案加上新北幼兒園群聚事件，昨天北市7家醫院免費PCR一共做了3125人，幸好陽性數為0，不過新北幼兒園群聚案對台北市仍有影響，「在基因定序還沒出爐前應高度警戒，視為Delta來預防。」

對於幼兒園群聚案，柯文哲指出，，目前已經有三所台北市的幼兒園、兩間國小的兩個班級，已經預防性停課及隔離，有五位小朋友、一位老師八月份曾在這所幼兒園(或安親班)上課，五位小朋友之中有四位9月1日起在台北市上課，因此相關的班級、學校都必須進行預防性停課與隔離，人數多達473人。

對於隔離情況，柯文哲表示，確診者的親密接觸者6日已經住進防疫檢疫所隔離14天；接觸者的接觸者也要在家裡採預防性隔離5天，解隔離前再PCR採檢，家長陪著小朋友隔離，但是60歲以上的阿公阿嬤則是入住防疫旅館，避免抵抗力較弱的長輩被感染的機會。

柯文哲指出，另外台大醫院有確診者足跡，目前北市衛生局還在進行疫調，北市醫院即日起禁止探病，非必要請不要進入醫院，陪病者只限一人，也要減少輪替，「先把這波危機渡過，中秋能不能烤肉再說吧！天佑台灣！」