忠犬家門口遭槍決穿心　兇手逍遙...主人驚恐：下次要殺人嗎

▲和平區松茂部落日前有民眾飼養的高山獵犬遭開槍射殺。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市和平區梨山松茂部落，1隻由原住民飼養的高山獵犬日前中彈身亡，由於身體上只有一處彈孔，飼主懷疑是遭熟悉槍法的人以「行刑式」一槍斃命；警方初步調查，應是當地常有野生動物闖入，導致居民獵殺動物時，不慎誤傷犬隻，初判槍枝是「喜德盯獵槍」，目前飼主尚未報案，警方將加強了解與巡邏。

松茂部落4日下午有民眾發現家中飼養的3歲高山獵犬倒在家門前死亡，細看赫然發現身上有一處彈孔，懷疑嫌犯對槍枝熟練，且是近距離開槍，才有辦法擊穿心臟將狗一槍斃命。飼主說，狗狗被打死全家都很心痛，也擔心人身安全受到威脅，但家中沒有監視器，不知道兇手身分，只好請警方加強巡邏。

雖飼主未報案，但警方當日接獲相關消息後便介入調查，經查，部落的理事長表示，遭槍射殺的狗狗很乖，沒有攻擊性，居民對其都很熟識，不會故意要殺牠，但附近常有野生動物闖入部落，可能是居民獵殺動物時，有誤傷黑狗情形。



警方表示，部落有狩獵習慣，居民大多配有獵槍，本案初判犬隻是被喜德盯獵槍所傷，不排除酒後誤傷，會持續調查及巡邏，維護部落安全；台中市動保處稽查隊何先生表示，至今未接獲民眾通報此案，動保處從媒體報導後，將與飼主聯繫，取得犬隻屍體協助解剖了解死因。

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