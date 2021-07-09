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訂房大爆炸！武陵農場假日客滿排到10月　福壽山超訂要退323房

▲▼武陵農場微解封，訂房熱絡。（圖／武陵農場提供）

▲武陵農場微解封，訂假日房到10月都已客滿。（圖／武陵農場提供）

記者李忠憲／台中報導

梨山武陵農場及福壽山農場因中央宣布微解封，民眾9日打爆訂房專線，武陵農場截至傍晚為止，假日住宿一直到10月都已客滿；福壽山農場到7月底提供446間房，今天就超訂到769間，預計將退掉323組訂單。

中央宣布微解封，梨山武陵農場與福壽山農場配合政策，開放訂房。從8日開始就湧入大量詢問訂房電話，今天訂房率更是爆炸，7月房間上午就全被搶空，8月房間也所剩無幾，接線客服接電話接到手軟，814七夕情人節間更成熱門日期秒殺。

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▲▼武陵農場微解封，訂房熱絡。（圖／武陵農場提供）

▲武陵農場正值繡球花祭。（圖／武陵農場提供）

武陵農場目前正值繡球花季，園內3千多顆繡球花盛開，還有長達400公尺的繡球花步道，及全國首創的繡球花水池，花季到7月底。全國三級警戒後，農場都自主停業，訂房部分，原本7月13日後已預訂平日約2～3成，假日約4～6成；8月份平日約3成，假日約4～6成。

武陵農場場長方正表示，中央昨日宣布微解封後，農場就陸續接到電話詢問，以７、8月假日佔大多數，網路訂房亦於武陵農場微解封後，消息傳開到現在網路訂房訂單超過200組，電話也馬上滿線，接線同仁接到手軟。到今天上午為止7月房間已全滿，網路訂房部分，7月也都滿，8月大部分也被訂光。到傍晚時，假日房間到10月都已經客滿。

▲▼武陵農場微解封，訂房熱絡。（圖／武陵農場提供）

▲▼入住武陵農場民眾可獲得客制化精美馬克杯。（圖／武陵農場提供）

▲▼武陵農場微解封，訂房熱絡。（圖／武陵農場提供）

武陵農場副場長胡發韜表示，到武陵農場入住的民眾，還可獲贈農場特別訂製，會印上個人名字的精美馬克杯。來訂房的消費者如果訂不到房間，建議向隅遊客不妨可朝訂露營區營位方式作為替代方案。目前依微解封條件，如超過4成以上，將依訂房先後順序建請客人改期或免費退訂金。

武陵農場也公布微解封開園限制措施，包含武陵富野渡假村。1. 住宿：開放4成住宿率(已訂房等候訂房組通知；未來開放之訂房將設定4成)。(1)住宿採隔間安排，4人以下同住為限。(2)用餐一律以餐盒方式，或在梅花座及設有隔板下用餐。2. 露營區營位：開放6成宿營率。(1)營位採隔位安排，戶外禁止10人以上聚會。(2)各區公共浴廁、固定式露營設施每日實施消毒作業。3. 一日遊散客：(1)實施人流降載管制每日400台小型車。(2)車載遊客不得超過10人。

福壽山農場副場長王仁助說，從昨晚開始，就陸續接到民眾詢問訂房電話，接線同仁接到手軟。民眾訂房相當踴躍，到中午為止，釋出4成的房間數量，直到7月底共446間房，卻已被769組下訂，將會協助300多組退訂或是延期，等7月底試情況再開放8月訂房。

他還發現，8月14當天竟然是第一個被訂光的日期，十分熱門，一查才發現原來是七夕情人節，可見解封後民眾想到戶外踏青過節的心情。目前也是黃金蜜李及水蜜桃採收期，歡迎民眾上梨山到農場選購。

他表示，解封開園措施將遵循中央CDC，並比照武陵農場規範，希望讓民眾上山享受陽光、空氣及山林之美，也能兼顧防疫，確保健康。

另外，梨山賓館訂房也增加約5%，谷關溫泉區飯店及麗樂樂園渡假區的飯店旅館，預約訂房或詢問相關優惠的電話也增加，讓業者再長期以來的業績不振，有了希望。

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