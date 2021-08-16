爬升2千米！梨山果香騎旅落幕　高山美景美食一網打盡

▲參山國家風景區管理處舉辦「2021參山騎旅」自行車系列活動，以「梨山果香騎旅」路程海拔最高、騎乘天數最長（下同）。（圖／參山國家風景區管理處提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

疫情警戒降級後適合小團體精緻旅遊，參山國家風景區管理處特舉辦「2021參山騎旅」自行車系列活動，其中路程海拔最高、騎乘天數最長的「梨山果香騎旅」第一梯次15日結束；本梯次從東勢客家文化園區出發，由單車Youtuber Linda領騎15名車友，在梨山最具活力的產果季節和時速15公里的電動輔助自行車車速，完成3日總騎乘約80公里、總爬升約2000公尺的行程。

參山處代理處長曹忠猷在海拔2580公尺的天池頒發完騎證書給車友，並表示今年「自行車旅遊年」所推出一系列騎旅活動，雖受疫情影響延後舉辦，仍不減遊程豐富度和車友熱誠；本梯次結合農村及自行車旅遊，遊客除挑戰梨山路線，還能體驗沿途自然林蔭與山林密境道路，並享有部落導覽解說及DIY手作體驗，也能在產地品嚐最新鮮瀨戶內水蜜桃、蜜李、津輕蘋果。

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參山處指出，首日車友沿途騎訪白冷大甲溪發電廠文物館、於松鶴部落享用特色餐點與體驗原民文化，晚上下榻谷關溫泉區；次日則搭乘豐原客運865公車前往參山處今年甫完工的觀壩臺，眺望近滿水位的德基水庫美景，並換裝開始騎乘前往梨山遊客中心與環山部落，晚上下榻有全台最高的宮殿式飯店之稱的梨山賓館。

年初才來過梨山、福壽山的57歲新竹許小姐和和先生一起參加，他表示原本體力沒信心，但看到是全程騎乘電動輔助自行車，便鼓起勇氣報名，一圓騎車到梨山的夢想，以時速15公里的視角，高山風景更顯得美麗與寧靜。

參山處表示，後續將推出北進梨山（9月10日、10月7日出發）及中進梨山（11月5日出發）的3天2夜挑戰騎旅、獅頭山小鎮騎旅（10月30日）、八卦山二林水農遊單車行（11月20日）與八卦山自行車嘉年華（11月27日）等活動，報名相關資訊，可至「參山騎旅」活動網站（http://www.twleya.com.tw/2021nsabike/confive.html ）查詢。



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