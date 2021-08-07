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社會 社會焦點 保障人權

風雨催殘福壽山農場！滿地蘋果落果5成　雛鳥全身溼幸運獲救

記者李忠憲／台中報導

熱帶低氣壓帶來豪大雨，和平區福壽山農場即將成熟的蘋果，遭風雨一夜吹襲，約有4至5成蘋果掉落，落果嚴重。福壽山農場表示，農場周圍有防風林保護，損失不致擴大，待風雨過後，落果將用來製作肥料。

▲▼熱帶低壓造成福壽山農場蘋果園落果嚴重，工作人員更救到一隻雛鳥。（圖／民眾提供）

▲熱帶低壓造成福壽山農場蘋果園落果嚴重。（圖／民眾提供，下同）

原盧碧颱風的熱帶低氣壓登陸台灣，其外圍環流及西南氣流從昨天就讓台中出現豐沛雨勢，晚間和平區更是風雨交加，區公所宣布今天停止上班上課。福壽山農場在一夜狂風驟雨後，今天早上派員巡視發現，蘋果園落果嚴重，由於山上風雨仍大，暫時不讓員工進行搶救，以策安全。

▲▼熱帶低壓造成福壽山農場蘋果園落果嚴重，工作人員更救到一隻雛鳥。（圖／民眾提供）

▲▼熱帶低壓造成福壽山農場蘋果園落果嚴重，工作人員更救到一隻雛鳥。（圖／民眾提供）

福壽山農場副廠長王仁助表示，目前統計蘋果掉落數量約4至5成，工作人員看到滿到被吹落的蘋果，直呼努力半年心血付諸流水。由於農場早期在果園周邊栽植松杉等高大樹木，形成良好的防風保護，才沒有讓強勁的風勢造成更嚴重的災害。

他說，目前聯外道路零星落石、落枝落葉，而且雨霧視線不良，聯外道路台8線、台7甲線以及福壽路，路面零星落石、泥流、樹枝樹葉堆積，山區持續降雨路況不佳，農場籲請遊客颱風期間請勿前往山區，並做好防颱準備。

▲▼熱帶低壓造成福壽山農場蘋果園落果嚴重，工作人員更救到一隻雛鳥。（圖／民眾提供）

王仁助也提到，工作人員巡視時，在楓林雅築意外發現一隻被風雨打落的雛鳥，擔心牠的安危，很有愛心的先帶回照顧並提供食物。期待風雨趕快過去，讓雛鳥可以回到大自然中，所有人也可以恢復正常生活。

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