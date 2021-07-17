福壽山農場微解封降載「108人愜意全包」　住客准入禁散客

▲福壽山農場微解封第一天假日，因管制散客，未見人潮與車潮。（圖／福壽山農場提供）

記者李忠憲／台中報導

今天是微解封第一個假日，福壽山農場開放住宿並降載每日30間房、50個露營區營位，經與當地民眾溝通後，不開放散客入園，今天僅108位住客進場。福壽山農場副場長王仁助17日表示，客房使用後會立刻清消，隔1日後再供遊客住宿，保障防疫安全。

今天上午，全國各地觀光遊樂景點因微解封，開始出現人潮、車潮，梨山福壽山與武陵農場和微解封開放訂房，因屬熱門景點，傳出民眾搶訂房的盛況。當地民眾憂心人潮上山後，形成防疫破口，經和平區當地代表、里長與2農場溝通後，農場同意不開放散客入園。

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▲農場在出入口就開始管制。（圖／福壽山農場提供）

福壽山農場副場長王仁助表示，農場為避免報復性出遊，衝擊大梨山地區防疫網，採「微微解封」方式。原訂房遊客可按計畫行程上山，並採總量管制，不提供未完成預訂或臨時性遊客入場。雖有不少非住宿遊客希望入園，經委婉說明後，遊客也能體諒農場防疫作為的用心良苦。

▲▼福壽山農場景色怡人，正值黃金李成熟期。（圖／福壽山農場提供）



王仁助說，13日起每日的住宿加露營統計，至今5天共132組，416人。13日28組75人，14日26組109人，15日12組44人，16日26組80人，17日40組108人。

他表示，目前福壽山農場黃金李及水蜜桃陸續成熟中，繡球花開正艷，會持續到7月底。民眾如果想入園享受芬多精，一定要先預約入住，以免臨時來卻無法進來掃興。

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