「白姑娘直播」股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

▲臉書直播頻道「白姑娘」陳姓股東，前年闖進另名何姓股東直播間砸場。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

人稱白姊、白姑娘的盧貴玲，是知名海鮮直播主，招牌動作就是拿著紙捲拍桌，霸氣踩桌上深蹲喊到燒聲，2017年出道至今累積臉書46萬人追蹤，也累積一票死忠粉絲，近來對外聲稱身體受不了要告別「白姑娘直播」。不過白姑娘幕後陳姓、何姓股東因故拆夥卻發生糾紛，陳男去年曾闖入何男直播現場砸場、甚至將刀子插進桌子留下「要死一起死」字條，近日影片又再度流傳網路。對此，陳男表示，雙方事後早已和解，不懂為何又有影片流出。

臉書直播頻道白姑娘何姓股東表示，他與陳男於2017年合作創辦白姑娘，專賣海鮮、牛肉，事業漸漸起色，至2019年6月他創了另一個直播頻道欲拓展生意，曾邀請陳加入遭拒絕，未料事後陳卻要求分紅，讓他無法接受。

何男指控，陳於2019年12月間，在他進行直播時闖入直播間，在眾多網友注目下公然砸場、將人撂倒在地上；今年5月24日，陳拿著鋤頭進直播間一頓猛砸，並拿出刀子插進辦公桌，刀上還留有字條「要死一起死」，何說，諸多利益糾葛讓他不勝其擾，遂於今年7月間將白姑娘股份全買下來，盼就此平息，未料此舉引來陳男不滿，多次在各大直播平台宣稱他是透過不當手段獲得白姑娘品牌，他忍無可忍，只好向媒體投書。

▲▼ 何男指控，陳男今年5月間拿鋤頭闖進他辦公室猛砸，還拿刀插進辦公桌，並留有字條「要死一起死」。（圖／記者白珈陽翻攝）

「白姊」盧貴玲是「白姑娘」陳姓股東妻子，2人在何男購買白姑娘所有股份後退出該頻道。對於何男指控，盧貴玲今日出面受訪表示，他們承認先前曾對何男有砸場、恐嚇等行為，但雙方已於事後達成和解，不懂為何直至今日卻又將事件曝光，懷疑是因他與老公近期在臉書再創直播頻道，何擔心生意會被搶走，才會選在這時間出面打擊。

台中市沙鹿警分局表示，梧棲區陳姓與何姓男子共同經營網路直播主，雙方因拆夥原因，引發不滿，何姓男子辦公室遭到毀損及恐嚇等案件，本分局至今未接獲110通報或接獲相關報案情資，本分局安寧所自5日中午接獲相關毀損情資後，立即主動與何姓男子聯繫，並將請何男提供相關資料，依規受理積極偵辦，將不法份依法逮捕送辦。

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