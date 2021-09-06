阿富汗難民批評德州基地伙食差　網怒：滾回去！

▲阿富汗難民因為抱怨伙食不好，引發網友批評「不知感恩」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

一名已經逃往美國的阿富汗難民艾哈邁迪（Hamed Ahmadi），在推特放上一張食物照片，並寫下「量好少」的抱怨文 ，貼文一出，立刻引來網友謾罵，批評他不知感恩，隨後他也解釋，並不是在抱怨，只是想讓大家知道這就是難民的生活。

28歲的艾哈邁迪原本在喀布爾有一份好工作，經濟條件不錯，現在他不得不逃到美國，目前被安置在德州的布利斯堡基地（Fort Bliss）。他在推特上寫下「不是在抱怨，但這是我昨天的晚餐，下一餐可能是12小時之後了。」並附上一張餐盒的照片，裡面只有2塊長條形雞肉和少少的水果。

有些網友看到他的po文，留言表示同情他，但更多的人則是批評他不知感恩。「因為有13名美軍犧牲，你現在才能在美國抱怨餐點，傻眼！」、「那你乾脆待在阿富汗，就能去你喜歡的餐廳了。」、「你享用人民的納稅錢，還有什麼好抱怨的，不喜歡可以離開。」

據了解，艾哈邁迪以前和父母、兄弟姊妹一起生活在喀布爾，如今只有他一人靠非政府組織逃到美國，他的兄弟是一名特種兵，2個月前在與塔利班作戰時不幸離世，一位姊姊去年死於新冠肺炎，還有一位懷孕中的姊姊正在躲避塔利班，因為她曾是一名警察。