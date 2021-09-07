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阿富汗隔簾幕上課畫面曝　這校長下令「不甩新規」霸氣回嗆塔利班

▲▼阿富汗喀布爾的阿維森納大學（Avicenna University）9月6日開學第一天，男女學生中間用簾幕隔開。（圖／路透）

▲阿富汗喀布爾的阿維森納大學（Avicenna University）9月6日開學第一天，男女學生被用簾幕隔開。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

塔利班祭出阿富汗女性就讀大學的新規定，就讀私立女大生必須身穿長袍、戴著幾乎遮住全臉的面紗、嚴禁男女合班，或是至少以簾幕區隔等。本周一（6日）是新學期的第一天，喀布爾一所大學校園幾乎空蕩蕩，校長霸氣表示，因為執行困難，所以不接受新規，可蘭經中沒有這些規定，「這不是真正的伊斯蘭教。」

▲阿維森納大學的女學生並未穿戴面紗。（圖／路透）

▲阿維森納大學的女學生並未穿戴面紗。（圖／路透）

據法新社、《每日郵報》報導，阿富汗各地大學陸續開學，喀布爾阿維森納大學（Avicenna University）上傳照片揭露了當地教學情況，灰色的簾幕從教室中央垂下，女學生們穿著長袍、戴著頭巾，但並未戴上面紗。喀布爾21歲女大生安潔拉（Anjila）受訪表示，拉起簾幕是不可接受的，在塔利班控制阿富汗之前男女學生就會分開坐，但沒有用物品隔開，「當我走進教室的時候，感覺真的很糟，我們正在逐漸回到20年前。」

喀布爾私立加爾吉斯坦大學（Gharjistan University）於6日迎來新學期的第一天，校園卻幾乎空無一人。校長拉赫曼尼（Noor Ali Rahmani）表示，塔利班要求女性穿長袍與只露出眼睛的面紗（niqab）上課，以及男女分班上課，但該校學生戴的是頭巾（hijab），「我們的學生不接受這些規定，我們大概得關閉校園了。」

▲▼塔利班掌權後，阿富汗女性就讀大學規定出爐，其中一項是必須穿戴只露出雙眼的面紗尼卡布（niqab）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔利班對阿富汗女性就讀大學祭出規定，其中一項是必須穿戴只露出雙眼的面紗尼卡布（niqab）。（圖／達志影像／美聯社）

拉赫曼尼表示，「我說過我們不接受，因為這計畫真的很難實行，我們也說了，這不是真正的伊斯蘭教，可蘭經裡沒有這種教誨。」塔利班規定之下，私立大學的女學必須由女老師教學，否則就要品格端正的「年長男人」才可任教，女學生必須使用女性專用入口，比男性提前5分鐘下課，以免她們在外面亂晃，但塔利班目前為止並未對公立大學提出任何規定。

法新社報導稱，通常開學首日校園走廊上會擠滿學生，但6日喀布爾大學的出席率低得嚇人，教學領袖們不禁要問，「究竟有多少年輕、有才華的人逃離了阿富汗，成為人才流失的一部分？」拉赫曼尼補充，去年入學的1000名學生中，只有1到2成在開學後有來上課，估計多達3成學生逃離阿富汗。

加爾吉斯坦大學電腦科學教授拉馬贊（Reza Ramazan）認為，女學生們在來學校的路上面臨的風險之大，通過檢查站時可能會很危險，塔利班可以檢查她們的手機與電腦。電腦科學學系的28歲學生侯賽因（Amir Hussein）說，塔利班掌權後一切都變了，「許多學生不再對學習感興趣，因為他們不知道自己的未來會如何，其中的大多數人都想離開阿富汗。」

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