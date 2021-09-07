美4名公民闖關邊境逃鄰國　6架包機仍被卡！議員曝塔利班放行條件

▲2021年9月3日，阿富汗北部的馬札爾沙里夫機場（Mazar-i-Sharif International Airport）主航廈附近停著6架商用飛機。 （圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美軍及外交人員8月31日完全撤離，結束長達20年的阿富汗戰爭，卻仍有許多美國公民、綠卡持有者或曾幫助西方國家的阿富汗人受困當地。儘管國務院6日成功協助4名公民逃往鄰國，但德州眾議員麥克考（Michael McCaul）卻指出，還有6架包機遭阻撓而無法起飛，而塔利班的放行條件就是金援或者承認政權。

綜合NPR、ABC News報導，白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）於5日證實，大約還有100位美國公民試圖離開阿富汗。國務院官員談及本次撤離任務時，拒絕透露公民抵達哪個國家，僅稱撤離者「狀況良好」，並且已經與當地美國大使館工作人員會面。他還指出，塔利班知情，並且並未干預。

消息人士透露，許多美國公民及綠卡持有者受困阿富汗北部的馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif），6架包機至今未獲起飛批准，已經停留在跑道上7天。共和黨眾議員麥克考認為，塔利班是將這些人當成「人質」，除非華府滿足其「現金或者身為阿富汗合法政府認可」的需求，否則不會放行。

非營利女性教育組織Ascend執行董事勒格里（Marina LeGree）說，600多名組織相關成員受困馬扎里沙里夫，除了內部員工以外，還有記者以及處於危險中的婦女，其中至少19人是美國公民，2人持有綠卡。

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