屏東男心情差喝茫醉倒路旁　警查出身分送返家

▲東港警分局東濱派出所所長蘇俊德、警員曾柏森林男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子心情不好借酒消秋愁，晚間因飲酒過量醉臥路旁，臉部受傷，東港警方獲報趕往了解，查出身分，護送返家，讓他的家人很感激。

東港警分局東濱派出所日前接獲民眾電話報案，稱中山延平路口有1名男子疑似酒醉倒臥在地，值班員警受理後通報線上巡邏警力前往查看。

所長蘇俊德、警員曾柏森獲報後即刻前往，當員警一到現場發現該名男子坐於路邊全身酒味且意識不清，為避免發生意外危險，將他載回派出所。

經員警耐心安撫其情緒後，再從他瘋言瘋語中及訪查附近民眾結果分析研判，查出該男子住於南州鄉，姓林，由於無法聯繫上其家屬，又考量夜深了為避免其發生意外，員警遂載他返家休息，讓他的家屬很感激。

東港警分局長林文煜表示，為民服務是警方積極推動的工作，警察局新到任劉印宮局長亦勉勵同仁服務鄉親要做到「三好」，「存好心、說好話、做好事」。同仁處理事故態度積極、敏覺性高、能及時給予關懷及協助，發揮同理心精神，感同身受民眾焦急心態，並善用溝通技巧使民眾情緒恢復平穩，民眾對警方作為表達高度肯定與感謝，充分提升警察正面形象，足為同仁表率。

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