阿北不懂遊戲要買7萬元點數　女警一句「對方可能是男的」點醒他

記者陳崑福／屏東報導

李姓阿北於交友軟體上與多名女網友相談甚歡，有2名相約見面，但2人都要購買3萬5000元的遊戲點數，「年紀這麼大，還要這麼多遊戲點數」，店員察覺有異報警，及時阻止他被騙，讓他頻頻向警方致上深深的謝意。

里港警分局九如分駐所警員鍾佩娟於日前擔服備勤勤務，接獲全家超商東寧店陳姓店員通報，指一名看似不會玩網路遊戲的阿北竟然欲購買遊戲點數總價高達新台幣7萬元，感覺奇怪。

鍾員趕到了解，發現阿北長期沉迷於交友軟體，並於交友軟體上與多名女網友相談甚歡，女網友以多種話術誆騙阿伯感情，使他慢慢踏進愛情陷阱。

這次要他購買遊戲點數原因，是要與兩名女網友聊天，這兩名女網友均以話術誆騙，其中一個稱要先儲值遊戲點數3萬5000千元，才可約出來見面；另一個女網友則假意關懷後，亦編織謊言他至超商購買3萬5000元遊戲點數，他興衝衝地就到超商欲購買7萬元的遊戲點數。

鍾員一聽，苦口婆心地苦勸這名誤入愛情陷阱的阿北，點破該手段為常見之詐騙手法，並勸說他「朋友要跟你借錢都很困難了，為何莫名其妙一個陌生人要和你拿3萬5000元？」、「阿北我和你說，這個後面都不是這個小姐在和你聊天，都是其他的詐騙集團成員！對方可能是男生或是其他人！」，這才一語點醒夢中人，終於成功阻止他被騙，讓他很感激。

里港分局分局長楊龍祥表示，感謝全家超商陳姓店員於第一時間發現異常即通報警方，警民合作，共同阻詐。因受疫情因素影響，民眾多減少外出，使用網路進行社交生活之頻率提升，亦使遭詐騙案件層出不窮，提醒民眾若接獲任何可疑之要求操作ATM匯款、轉帳或購買遊戲點數等等應提高警覺，切勿遵行指示操作，並撥打165反詐騙專線諮詢，以避免受騙上當。

►Her今天推出「好神拖超值組」含1拖、1桶、2布，加贈驅塵氏驅塵撢