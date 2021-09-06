平安出遊安全返家　里港警+義交「大津瀑布」淨山兼道安　

▲里港警分局結合義交們在大津瀑布登山步道淨山 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

疫情趨緩，吸引民眾外出旅遊，屏東縣高樹鄉大津瀑布成為主要景點之一，由於先前山區雨勢不小，通往瀑布沿線產生不少枯枝樹葉及垃圾，影響登山健行，里港警分局會同義交們於5日舉辦「愛地球護山林」淨山活動，方便遊客更容易接近沁涼的瀑布，讓遊客看了很感動。

高樹鄉大津瀑布，因溪水從高山衝而下，宛如一條細長的白裐從高處落下，氣勢磅礡、景色非常迷人，每年夏天都吸引許多民眾上山健行、旅遊。但由於先前山區下了不少雨，風雨勢不小，打斷樹枝、吹落樹葉，加上垃圾，妨礙通往瀑布區的通行。

為了民眾安全，里港警分局義交的夥伴們決定發揮「人飢己飢，人溺己溺」的精神，發起「愛地球護山林」淨山活動，將登山步道上的土堆、礫石及圾垃、樹枝、落葉等全部清除，更方便民眾健行、接近大自然。

在淨山同時，里港警分局及義交們也向遊客們做交通安全宣導，體醒大家周休假期出遊，也要注意交通規則，遵守交通號誌，不超速、不違規，並禮讓村庄內的老弱婦孺，展現防禦性駕駛觀念及酒後不開車等行車安全手則，以避免發生交通事故，希望大家都能快樂出遊，平安返家。

里港分局分局長楊龍祥表示：里港分局將持續透過宣導及交通執法，以降低交通事故的發生，保障大家生命財產安全。

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