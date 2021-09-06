霧台櫻花王生病僅剩枯枝！恐難再人為復甦　櫻花王子、公主接棒

▲霧台櫻花王生病了 ，樹枝枯萎。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

生長約50年的屏東縣霧台鄉「櫻花王」在今年櫻花季結束，突然大量落葉，目前剩下枯枝，有部落族人擔心櫻花王不再，恐影響明年春節旅遊人氣，但有人持不同看法，認為霧台有更多「櫻花王子」、「 櫻花公主」，受到衝擊應該有限。

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▲▼每年農曆春節，霧台櫻花王盛開，粉紅色櫻花開滿枝頭，都會吸引許多櫻花迷上山賞櫻，為當地帶來觀光人潮。

每年農曆春節，霧台櫻花王盛開，粉紅色櫻花開滿枝頭，都會吸引許多櫻花迷上山賞櫻，為當地帶來觀光人潮。但今年櫻花季結束後，原本會長出新葉、綠意盎然的樹枝，竟慢慢枯萎，剩下枯枝，「怎麼會這樣？」讓部落族人看了不解，擔心櫻花王染病，明年可能無再開花，影響到櫻花季觀光旅遊人潮。

霧台鄉長杜正吉表示，樹齡約有50年的櫻花王，近年急速老化，3、4年前曾請樹醫師診斷櫻花王，當時樹醫說「櫻花王開的很漂亮，除了得天獨厚周遭環境外，還有主人細心栽培，但也因為櫻花王長大，所需要養分越來越多，必須盡速剪枝，不然3、4年後櫻花王老化，會衰敗，枯枝落葉」。如今櫻花王面臨情況，宛如樹醫生當時所說櫻花王，恐難再以人為方式重新復甦。有部落族人擔心因此會影響明年花季的觀光人潮。

公所人員說，3年多前，縣長潘孟安曾提醒公所，不能只單靠櫻花王吸引人潮，要打造「櫻花山」，公所也在井步山脈附近大量種植櫻花，加上部落種植櫻花數量增加、台24線沿線路旁、霧台、神山、阿禮等部落，櫻花樹更多，預期明年春節霧台鄉還是仍可以看到許多櫻花盛開，吸引人潮前來賞櫻。

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