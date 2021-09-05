彰化警買宵夜「脫口罩抽菸」被拍下　記小過送衛生局裁罰

▲鹿港警分局。（圖／翻攝GoogleMap）

記者李忠憲／彰化報導

警察難為！彰化縣秀水分駐所巫姓警員3日凌晨，遭民眾拍到他身穿制服在麥當勞後方停車場脫口罩抽菸。鹿港警分局表示，經了解該員是執行解送人犯任務後去買宵夜，除加重記1小過外，也會依《傳染病防治法》移請衛生局裁罰。

鹿港分局表示，民眾向媒體投訴，有員警身穿制服卻在彰化市麥當勞後方停車場下車脫口罩抽菸，是不良示範，也違反防疫規定。經了解，該名巫姓警員任職秀水分駐所，當天與同仁執行失聯移工解送彰化專勤隊任務，任務結束後前往麥當勞買宵夜。

警方表示，目前防疫雖降為二級，但戶外仍須戴口罩，該員身穿制服卻脫口罩抽菸，已違反防疫規定，將移請衛生局裁罰，可處3000元至15000員罰款；分局也認為巫員影響警察形象，加重記1支小過，並將作成案例進行宣導。

網友也對此熱烈討論，有人為警察叫屈說「抽菸不拿下口罩怎樣抽？況且他在深夜無人的停車場，有礙到別人嘛？」、「矯枉過正」、「好衰，遇到魔人」、「也許違反規定.但真的不用那麼嚴格 警察也是人」但也有人說，「警察違規 ，還有什麼好解釋的 ，錯就是錯」、「讚啦，這位民眾做得非常的好，值得嘉許」。

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