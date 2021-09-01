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秘魯巴士墜谷釀32死！倖存者憶：撞上岩石後掉下去　司機超速惹禍

▲▼祕魯巴士墜釀32死。（圖／路透）

▲祕魯巴士墜谷釀32死。（圖／路透，下皆同）

記者張方瑀／綜合報導

秘魯首都附近的高速公路在8月31日清晨發生重大車禍，一輛滿載63名乘客的巴士不慎墜落懸崖，造成至少32人死亡，其中包含2名孩童，從事故現場畫面可以看到，整輛巴士幾乎撞成廢鐵，景象十分驚人。警方初步調查指出，事故原因可能是駕駛超速才會導致失控墜崖。

▲▼祕魯巴士墜釀32死。（圖／路透）

綜合外媒報導，這起意外發生在距離首都利馬（Lima）以東約60公里處的新中央高速公路（Carretera Central），當時滿載63名乘客的巴士墜落懸崖造成32人死亡，包含1名6歲男童和1名3歲女童，還有20人受傷；目前搜救行動仍在持續，希望能找出更多倖存者。

▲▼祕魯巴士墜釀32死。（圖／路透）

根據警方初步調查判定，事故原因可能是駕駛超速行駛，才會導致意外發生；倖存的目擊者也說，當時巴士先是撞上一處岩石，接著就掉落懸崖，向下滑行了200公尺左右。從現場畫面可以看到，車體幾乎已撞成廢鐵，卡在斜坡的樹叢上。

事實上這已經是秘魯過去4天內發生的第三起「大量傷亡」事故，7月29日有兩艘船在亞馬遜河相撞，造成22人死亡，至今還有人下落不明；另外還有一輛載滿礦工的巴士在7月27日墜崖，造成16人死亡。《路透社》也指出，安地斯山脈貫穿整個祕魯，沿著山脈建造的道路也十分危險，時常發生墜崖的意外。

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