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有效！139線降速車禍死傷降15%　彰化縣府擬擴大減速路段

▲139線設立固定式測速照相桿抓超速違規，至今3天多達210件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲139線降速限設測速照相，車禍死傷大減15%。（圖／資料照）

記者李忠憲／彰化報導

彰化縣警局針對「最陰死亡彎道」封號的139線降低速限並增設2處固定式測速照相，雖引發民眾怨言，要求提高速限。但從統計數據可發現，超速取締雖增加近6千件，但交通事故減少12件，死傷大減11人約15%。縣府工務處表示，降速已達成預期目的，未來計畫擴大減速路段。

▲大學生騎車行經139線道自撞身亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

大學生騎車行經139線道自撞身亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化139縣道20K有「最陰路段死亡彎道」稱號，即使限速40公里，經常被當成賽車場、競速壓車，去年9月份才有1名莊姓男大生騎機車行經該處時，失控輪胎打滑道對向車道遭到大貨車輾過，12月再發生1名男大生騎機車自摔撞路樹慘死。警方用心良苦，降速又加裝測速器，民眾卻大吃罰單，有人1個人就收了10多張，不滿的聲音越來越多，甚至要求提高速限。

▲▼彰化警方在139線增設固定式測速照相桿，降低速限，並不定期攔查取締。（圖／記者李忠憲翻攝）

彰化縣警局統計，139線路段自去年10月21日將速限調降為時速40公里，到今年7月31日取締超速違規計9833件，與速限調降前同期取締計3850件，增加5983件。但該路段今年至8月12日為止，交通事故計發生69件，造成1人死亡、57人受傷。與去同期發生81件，造成69人受傷，發生減少12件，死傷減少11人。

彰化縣工務處對此表示，139線降速後，車禍傷亡案件確實有減少，目前暫無調回打算，反而考慮擴大減速路段。其中，大彰路台74線路口至螢光橋路段速限40公里，但螢光橋到員草路卻是50公里，不少民眾反映該路段有不少汽機車會猛催油門，加上現場坡度及彎度都大，有比照降速的空間。

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