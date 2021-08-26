超稀有「陰囊蛙」藏身湖底！竟被當成壯陽聖品　科學家急搶救

▲「的的喀喀湖蛙」（Telmatobius culeus）皮膚鬆弛且充滿皺褶，因此獲得「陰囊蛙」（Scrotum Frog）的稱號。（圖／翻攝英國切斯特動物園，下同。）

記者吳美依／綜合外電報導

棲息於南美洲的「的的喀喀湖蛙」（Telmatobius culeus）極度稀有，由於皮膚鬆弛且充滿皺褶，因此獲得「陰囊蛙」（Scrotum Frog）的稱號。但牠們被居民誤以為是有效壯陽食材，長期面臨獵捕危機，也飽受棲地汙染、外來種威脅之苦，已被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種，各界科學家正在努力搶救中。

《每日郵報》等外媒報導，「陰囊蛙」是世上體型最大的全水生青蛙，身體直徑幾乎等同於一個餐盤，牠們生活在秘魯與玻利維亞邊境「的的喀喀湖」（Lake Titicaca）湖底，也就是海拔3810公尺的安地斯山脈上，奇特皮膚則是吸收水中氧氣的關鍵。

▲科學家認為，「陰囊蛙」是世上體型最大的全水生蛙類。



科學家初步估計，「陰囊蛙」在1994至2004年年間個體數量減少80%，2016年又遭遇浩劫，將近1萬隻因湖水受汙染而死亡。於是，秘魯卡耶塔諾．埃雷迪亞大學 (UPCH）、玻利維亞阿爾西德．道比尼（Alcide d'Orbigny）自然歷史博物館找上英美的動物園，展開保育合作計畫。

英國切斯特動物園（Chster Zoo）的加西亞博士（Dr Gerardo Garcia）指出，秘魯和玻利維亞民眾深信「陰囊蛙」可以壯陽、補充男性精力，因此會獵捕青蛙並且製成類似冰沙的食品，即使法律明文禁止，仍難以有效遏止。

▲英國切斯特動物園近日展出20隻「陰囊蛙」，引發轟動。



加西亞博士還說，研究團隊將深入研究「陰囊蛙」的生命週期、交配行為、偏好棲地、抵抗致命真菌「壺菌」（chytrid）的能力，以利野外保育行動，「我們現在可以和社會大眾分享青蛙保育的努力，真的非常開心」。

野生動物實驗室研究員派皮里斯（Roberto Elias Piperis）指出，「陰囊蛙」只棲息在「的的喀喀湖」及周邊地區，而當地海拔非常高，環境也十分惡劣。他說，此物種的保育工作同時具有生態學與文化上的重要性，「當地人認為，這種青蛙是他們與神之間的聯繫，所以也會利用青蛙進行求雨儀式」。

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