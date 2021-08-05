彰化139縣道4個月抓超速逾萬件　他狂收十多張罰單

▲139縣道鄉民超速收10多張罰單。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

有「最陰死亡彎道」封號的彰化139縣道降速限為40K，為了減緩車禍事故發生率，4月6日開始在20K處啟用測速照相，有周姓鄉民狂收10張罰單，也有民眾只超速3公里也被取締，有鄉民就說，這「飆仔」抓不到，反而害慘了善良老百姓，測速的用意到底為何，惹來不少汽機車族抱怨，警局說，這都是為了用路人安全。

▲139縣道測速照相。（圖／ETtoday資料照）

彰化139縣道20K，有「最陰路段死亡彎道」稱號，即使限速40公里，經常被當成賽車場、競速壓車，去年9月份才有1名莊姓男大生騎機車行經該處時，失控輪胎打滑道對向車道遭到大貨車輾過，12月再發生1名男大生騎機車自摔撞路樹慘死，警方為此用心良苦，降速又加裝測速器、也加派警員24小時不定時巡邏，只有一個目的就為了用路人的生命安全。

▲有民眾超速自撞路樹亡。（圖／ETtoday資料照）

周姓鄉民工作上下班必須來往139縣道，只要一個不留神，油門一催，儀錶板馬上跳超過40K，馬上將速度放慢，行走在139縣道上，經常為了不能「超速」，搞得精神耗弱，至今共被這2支測速桿拍到十多次違規超速，大傷荷包。

▲重機男自撞身亡。（圖／ETtoday資料照）

最近139縣道取締超速在網路再度發酵，有網友說「你就饒了我們當地用路人吧！139線飆車的沒抓到，當地用路人稍微不慎，荷包就大輸血，飆車的不會開50公里啦」，也有不少網友建議「恢復限速50」，「多設測速照相」，或在每1到1.5公里多設一隻相機，讓飆仔覺得困擾，就減少來回壓車降低其他用路人的風險，也減少員警辛苦的排班盯梢。

彰化縣警局交通隊指出，139線19至22K路段共設有2支固定式測速照相桿，速限40公里，其中1支位於20.1K處，今年4月6日啟用；另1支20.99K處則啟用2年多，這4個月以來，20.1K處取締6624件違規超速，另一支 20.99K也取締3697件。

▲辛苦的員警漏夜在139縣道值勤維安。（圖／民眾提供）

交通隊長林世明也多次呼籲並提醒用路人，139線交通事故主要肇因為超速違規及壓車等不當駕駛行為，取締處罰並不是目的，最重要是希望駕駛人都能遵守速限規定行駛，落實交通安全為首要目標，顯見仍有多數駕駛人無視速限規定超速行駛，輕忽超速可能帶來肇事危險。

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