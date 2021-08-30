無照少年直行「超速撞迴轉車」！耳鼻噴血慘死…他也無照遭判刑

▲少年無照騎車撞上迴轉車，對方駕駛也無照遭判6月有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名宋姓男子2020年無照開車上路，迴轉時與從他左後方超速直行而來的無照少年發生碰撞。少年當場人車倒地，耳鼻大量出血，經緊急送醫搶救後仍不幸宣告不治。新竹地方法院審理過後，認為他無照、沒注意路況、禮讓直行車，依過失致死罪將送男判刑6月，可上訴。

判決指出，宋男駕照於2001年遭註銷，事後他便沒有重新考照，並在2020年6月21日深夜11時35分開車上路，他在新竹市OK便利商店東興店前，準備左轉進入該路段403巷時，沒有注意路況、禮讓直行車，就先沿著東大路3段由東往西方向車道，向外側偏駛到同路段的510巷口，接著再大幅度左迴轉往403巷口方向行駛。

當時少年沿著同路段無照騎車從宋男的左後方超速直行而來，也因疏於注意車前狀況，導致煞車不及，車頭直接撞上宋男左前側車身，人車當場倒地，受有受有頭部外傷併耳鼻大量出血、右大腿開放性骨折、左大腿開放性傷口等傷害，經送醫搶救仍於隔日凌晨0時29分許宣告不治。

事發後，宋男雖稱願意賠償少年家屬790萬元，並按月給付1萬元，但案發至今卻分毫未付，讓少年父親憤怒不已，向法院要求從重量刑。新竹地院考量犯罪違反義務程度後，依照無照駕車過失致死罪，將宋男判處有期徒刑6月，全案仍可上訴。