幫過逝父親圓夢！林家姊弟捐復康巴士　減輕偏鄉身障朋友負擔

▲▼林家3姐弟代表父親林芳立捐贈鳳林鎮公所復康巴士，由鎮長蕭文龍代表接受。（圖／鳯林鎮公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林育誼、林育詩、林采潔3姐弟，27日代表父親林芳立捐贈鳳林鎮公所復康巴士1部，由鎮長蕭文龍代表接受，包括鎮代會主席林建平與全體代表、各里里長都前來共同見證這個饒富意義的時刻。家屬代表林育詩表示，父親身前念茲在茲的就是要回饋社會，非常感謝鳳林鎮公所給他們這個機會幫父親圓夢，看到復康巴士上印著父親的名字，十分感動。



眼眶泛紅的林育詩表示，父親是客家人，秉持著客家人刻苦耐勞的傳統，從小小的工地職員一路做到長虹建設公司總經理，生前念茲在茲的就是想要盡自己的力量回饋社會，尤其是偏鄉更需要幫助。父親生前身體健康良好，睡夢中離世也著實讓他們三姐弟感到意外與遺憾，如今復康巴士在鳳林奔馳，看著巴士上印著的父親名字，他們為人子女的，總算幫父親圓夢，足以告慰父親的在天之靈。





鎮長蕭文龍指出，非常感謝林家3姐弟的協助，讓林芳立老先生的遺願能夠在鳳林實現，他代表鳳林鎮鄉親感謝林芳立老先生的大德。未來鳳林復康巴士將採預約制，免費提供本鎮身障或行動不便者，接送本鎮醫療院所與住家，減輕身障朋友的負擔，維護他們的生活品質。



代表會主席林建平則表示，獲得林芳立先生捐贈的復康巴士加入，相信對鳳林鎮身障或行動不便鄉親的照顧能夠更完善，感謝林芳立老先生與林家姐弟的義行。



鳳林鎮公所社會課強調，復康巴士內有6個座位，附有升降機可提供輪椅上下巴士，自9月1日起開始營運，乘車前一到五天接受預約（不含假日），預約時間為每週一至週五上午8時30分至11時、下午13時30分至16時，預約電話03-8762771分機193或198。

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