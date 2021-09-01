美軍走了就動手！福斯：塔利班「挨家挨戶處決」　恐怖槍聲響不停

From senior US source: house-to-house executions in Kabul following US mil departure. There are no words for what this administration has done to all of us - Afghan and American. pic.twitter.com/KzbLALKxGy — Lara Logan (@laralogan) August 30, 2021

記者吳美依／編譯

《福斯新聞》報導，美軍趕在8月31日前完全撤離後，塔利班宣布完全控制阿富汗，並在首都喀布爾（Kabul）展開「挨家挨戶」處決，而消息人士提供的一段影片似乎能夠證實此事。影片中，恐怖槍聲不斷從遠處傳來，令人感到不寒而慄。

報導指出，這名消息人士是曾經協助美軍的阿富汗公民，他在最後一架美國班機起飛的時間前後，錄製音檔表示，「我認為塔利班內部出現衝突……我聽見槍聲從四面八方傳來，我不知道如何離開」。

一名美國高級消息人士向《福斯新聞》記者羅根（Lara Logan）提到，美國離開後，塔利班武裝份子正在喀布爾挨家挨戶地處決。此外，一名美國陸軍前翻譯員8月25日就透露，塔利班避開媒體高度關注的喀布爾，開始在偏遠省分公開處決與美國合作過的阿富汗人。

▲塔利班被爆出正在「挨家挨戶」處決民眾。（圖／路透）

儘管如此，多間外媒也拍攝到，塔利班目送最後一架美國班機起飛時，開心地對空鳴槍、放煙火慶祝。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）也在推特上表示，「感謝上天，我們的國家已經達成完全獨立了」。

美國媒體《政客》爆料，美方官員向塔利班提供一份美國公民、綠卡持有者以及阿富汗盟友的名單，要求批准這些人進入機場，未料招致幕後軍官的憤怒。一名國防官員直言，「基本上，他們可以直接把那些阿富汗人列入殺戮清單」。

美國總統拜登坦言，「可能有」這樣的名單，而中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）也承認，還有部分美國公民及阿富汗盟友未能趕上最後撤離班機。但是，國務院一名高級官員透露，此人數「低於250」。

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