塔利班「鳴槍慶祝」美軍撤離！賓拉登心腹重返阿富汗　親民片曝光

Asvaka Exclusive: Massive gunfire by Taliban, they claim that the last US military plane departed From #kabulAirport. pic.twitter.com/KvvPPytepP — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 30, 2021

記者吳美依/綜合外電報導

美國最後一架撤離班機30日晚間11點59分飛離喀布爾機場,替歷時20年的阿富汗戰爭劃下句點,塔利班也在地面目送,並且開心地對空鳴槍慶祝。與此同時,蓋達組織(Al Qaeda)前首腦賓拉登的心腹疑似返回家鄉,並且受到民眾熱烈歡迎,與路人親切互動的影片在社群媒體上瘋傳。

Taliban celebrate US troop withdrawal from Afghanistan. Celebratory firing at the Kabul airport after the last US aircraft left an hour ago. Taliban flag hoisted. Top Taliban leader Anas Haqqani confirms United States has officially left Afghanistan after 19 years and 8 months. pic.twitter.com/HSTniIaME6 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 30, 2021

《紐約時報》報導,美軍正式撤離後,塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)在推特上表示,「感謝上天,我們的國家已經達成完全獨立了」。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示,一旦喀布爾機場再度開放,美國將與阿富汗的鄰國合作,確保剩餘的1、200位公民透過陸路或包機離開,但美國駐喀布爾大使館在可預見的未來都將關閉。

▲塔利班對空鳴槍慶祝(圖/翻攝Twitter@Himat75、@AdityaRajKaul)

美國總統拜登30日晚間發表聲明,肯定美軍推動大規模撤退,「我們的軍隊執行了美國史上最大規模的空運行動,撤離超過12萬名美國公民、盟國公民及美國的阿富汗盟友。他們以無與倫比的勇氣、專業精神及決心做到了。」他也強調,按計畫結束撤退,是參謀長聯席會議及所有現場指揮官的共同決定。

NEW - #AlQaeda veteran Amin ul-Haq, #BinLaden’s close aide dating back to MAK times, has returned to #Afghanistan’s #ToraBora after years of living in #Pakistan.



He’s been speaking purportedly on #AlQaeda’s behalf in recent years.



pic.twitter.com/X0wklPFi3s — Charles Lister (@Charles_Lister) August 30, 2021

儘管如此,《每日郵報》卻指出,賓拉登的貼身維安官員、武器供應商阿明哈克(Amin ul-Haq)30日返回阿富汗,他在20年前隨著首腦逃離,如今終於再度踏上家鄉楠格哈爾省(Nangarhar)的土地。

影片中,阿明哈克的座車駛過檢查哨站,受到民眾熱烈歡迎,他主動把車窗搖下,和2名男性近距離握手、合照,而隊伍後方則緊跟著全副武裝的戰士,車輛上還插著塔利班旗幟。

▲賓拉登心腹回到阿富汗。(圖/翻攝Twitter@Charles_Lister)

《每日郵報》指出,阿明哈克受到熱烈歡迎,讓外界懷疑塔利班是否願意遵守「不助長恐怖主義」的承諾。該媒體也向美國政府機構詢問此事,但五角大廈對情報事務不予置評,美國國務院發言人也不願回應。

