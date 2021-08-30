全台最多！YouBike「第1000站」在高雄大學　學生優惠曝光

▲「YouBike 2.0」第1000站設於高雄大學。（圖／國立高雄大學提供）

記者許宥孺／高雄報導

國立高雄大學、高市府交通局30日聯袂啟用「YouBike 2.0高雄大學行政大樓站」，不僅是校內第9處站點，也是高雄市第1000站。原定今年底前完成千站目標已提前達標，高雄已成全台YouBike 2.0站點最多城市。

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▲高雄大學校長陳月端。（圖／國立高雄大學提供）

高雄大學校長陳月端笑說，身為「鐵粉」，YouBike的好她最知道，不論上班通勤或假日休閒，她都能搭配專屬App熟練尋得站點，用以銜接市區各捷運站或景點，還強調「不收代言費，只要將優惠多回饋給我們師生同仁。」

交通局長張淑娟表示，高雄大學使用人次在高雄各大專院校中名列前茅，已成為學生日常通學、往返捷運站最後一哩路接駁的重要交通工具，今天第1000站在高雄大學啟用特別具有意義。

▲▼「YouBike 2.0」第1000站設於高雄大學。（圖／國立高雄大學提供）

高雄YouBike 2.0前30分鐘市府補貼5元，民眾自付5元；為鼓勵學生族群多多使用，自8月25日起，市府也推出本市籍學校高中職以下在學學生持一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或高雄兒童卡，租借高雄YouBike2.0享前30分鐘免費騎乘優惠。

YouBike 2.0自2020年4月進駐高雄，7月正式營運啟用316個站點及投入2800輛單車，同年8月底突破100萬使用人次；2021年8月突破1000萬人次，並比預定提早4個月，於8月30日在高雄大學達到設置1000站里程碑，高雄已成為全台YouBike 2.0站點最多的城市。

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