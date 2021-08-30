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戴資穎露面！自爆曾拒看銀牌：找人幫收進盒子　曝未來下一步

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（30）日與高雄子弟東奧選手會晤，也是世界球后戴資穎在返台結束隔離後，首度公開露面。被問及下一步賽事，戴資穎表示，會先以年底比賽為主，因為現在也還沒恢復訓練，至於是否會參加下屆奧運，她則笑說「現在還很久耶」。另外，她也分享其實當時連把奧運銀牌收進盒子也是別人幫她收的，但最近跟奶奶分享時，才很仔細看了才發現「其實滿美的」。

▲▼高雄奧運選手。（圖／記者賴文萱攝）

▲戴資穎在返台結束隔離期後，首度公開露面。（圖／記者賴文萱攝）

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▲▼戴資穎終於看了銀牌好幾眼，與粉絲分享9年來的變化。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

▲戴資穎終於看了銀牌好幾眼，與粉絲分享9年來的變化。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

戴資穎在東奧「銀恨」，她曾直言本來連牌都不想看一眼，想到受到許多人幫助才轉念，她返國也沒像其他奪牌選手戴上獎牌。日前她在IG發文表示，終於仔細看了銀牌好幾眼，並與粉絲分享「高清近照」，笑說「其實你不錯看啦」加上一個笑哭的表情，看起來已經調適好心情。

今天被問及此事，戴資穎笑說，其實從比完賽下來，本來都不想看銀牌，也一直沒有好好欣賞，連收進盒子也是別人幫她收的，直到回來之後隔離結束，想說拿出來跟奶奶一起分享的時候，才很仔細去觀察「其實滿美的」。

▲▼戴資穎 。（圖／路透社）

▲戴資穎 。（圖／路透社）

至於接下來的下一步，戴資穎說，接下來其他比賽因為接續很緊湊，因為年底還有一場世錦賽，也會去思考做一些取捨，有些可能會沒辦法參加，主要是隔離回來再出去，時間上會來不及。

外界也好奇她是否已經思考參不參加下屆奧運？她則說，現在還很久耶，會先以年底比賽為主，最近回來還在放假階段，還沒恢復訓練，加上隔離滿長時間，要恢復也還要一點時間。

▲▼高雄奧運選手。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄市長陳其邁今與高雄子弟東奧選手會晤。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄奧運選手。（圖／記者賴文萱攝）

另外，戴資穎也提到，回來台灣之後很舒服很放鬆，她從小在高雄出身、練習也都一直留在高雄，是非常土生土長的高雄人，有感覺到高雄在對體育支持方面，有一直慢慢在進步，感謝市長今天願意聆聽選手的建議。

戴資穎說，因為選手很辛苦，有些運動項目未來不比了之後，可能會比較沒有那麼好的出路，今天也有跟市長提到，市長很願意幫助大家。

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