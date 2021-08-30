就愛天竺鼠車車！他鑽娃娃機取物口25秒得手　嗆警「我綽號豬哥」

▲日本可愛動畫「天竺鼠車車」超萌，高雄一名竊賊也被融化。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

超療癒動畫「天竺鼠車車」在台灣超夯，沒想到竟有竊賊也盯上周邊商品，憑藉自己柔軟身形，鑽進夾娃娃機台，從取物隔板偷走。警方獲報後調閱監視器逮人，沒想到邱姓嫌犯不但嗆名自己綽號「豬哥」，還把贓物藏在另一家娃娃機店，行跡怪異讓員警啼笑皆非。

警方日前接獲林姓業者報案，他所管理的夾娃娃機台內物品遭竊，包括天竺鼠車車抱枕和玩具弓箭都不翼而飛。經調閱監視器，鎖定27日下午6點，一名行跡可疑的男子。

▲▼ 邱姓男子靠著瘦小身形，鑽進取物口竊得2物品。（圖／記者許宥孺翻攝）

監視器畫面清楚錄下，這名男子在店內徘徊，不時還搖晃機台，不久便鎖定其中一台娃娃機，蹲下身便鑽進取物口，跨過取物隔板輕鬆帶走贓物，離開店後就把贓物夾在腳踏車後座，一派輕鬆地離去。

警方根據竊嫌外貌和特徵逮到邱姓嫌犯，他起初表示不知情，還嗆名自己的綽號叫「豬哥」，不過看到犯案畫面也百口莫辯，便帶著員警領贓物；不過藏物地點竟然是另一家娃娃機店，還說「只是暫放這邊」，這番說法讓員警超傻眼。

邱姓男子表示，剛好看到近期正夯的天竺鼠車車，便想說靠著自己瘦小身形，應該能鑽進取物口竊取物品。警方表示，邱男身高約170公分、體重65公斤，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

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