噴漆女粉紅超跑遭起底！爆託售亂改色害車牌註銷　渣男說話了

▲林小彬女友的粉紅色超跑遭爆料有買賣爭議 。（圖／記者吳奕靖拍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市中古車商林小彬因為失聯2小時，被女友用黑漆在瑪莎拉蒂上噴上渣男，渣字下面卻是4個點，被網友酸爆「國小老師會哭哭」，不過現在似乎人紅是非多，現在有同行出來控訴，女友開的粉紅超跑根本是人家寄賣的車輛，不但未經同意就更改車色變成粉紅色，就連車牌也已經是註銷。

高雄市一名薛姓中古車商在自己臉書爆料，林小彬女友的粉紅色超跑根本就是「人家寄賣」，竟然「拿去烤漆後送給七仔，車主都不知道你把車拿去烤成粉紅色，你X媽是佩佩豬嗎」？《東森新媒體ETtoday》記者透過電話詢問薛姓車商，他表示「就是人家寄賣的車，一名朋友寄賣車子在他們那邊，就是請他們託售，結果他們給人家拿去烤漆，把黑色的烤成粉紅色的，烤完粉紅色的又把車送給他女朋友，重點是車子還在設定當中，還沒有過戶送什麼女朋友，就還在貸款」。

▲左圖為原車色，右邊是粉紅烤漆，車牌比對一致。（圖／爆料民眾提供）

▲林小彬女友的粉紅超跑被爆料「託售」，結果未經同意從黑色變成粉色烤漆。（圖／爆料民眾提供）

薛姓車商也透露，這是一名已經過世朋友的女友來託售的，他想問林小彬：「他們七月七日打一份合約書，打完了他說他買下來了，買下來貸款怎麼沒有去清，再來你的驗車為什麼從（去年）11月到現在都沒有去驗，車牌也被註銷了，你車子烤成這樣有沒有去改車，都沒有哇！現在車子還是人家的名字，還在貸款當中，貸款沒有清、車子沒有驗，車牌被註銷」。

薛姓車商把爆料文章po在自己臉書之後，另外一個呂姓朋友也分享，還寫了「車子還在貸款，你打去給女生車主，請他幫你圓謊說車賣給你，把人家車子換色，還不去變更驗車」。對此控訴，《東森新媒體ETtoday》記者透過電話詢問林小彬，他表示「我是站得住腳，如果真的不行，車主就去告我了啦！而且我有幫他繳貸款、收據我也有」。強調自己手上還有跟車主的合約書，而記者詢問合約書是否可以提供佐證，他說不想把這些資料曝光。

▲爆料民眾提供車籍資料，表示車牌早就被註銷。（圖／爆料民眾提供）