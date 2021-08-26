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接種高端爆4猝死！高雄診所「爽約率攀升」：改變心意等莫德納

記者許宥孺／高雄報導

國產高端疫苗23日開打，迄今已傳出4例施打後猝死個案。高雄市衛生局統計，此波預約施打有約11萬多人，每天施打率皆在九成以上。有診所發現，傳出猝死案後，爽約率越來越高，還有民眾改變心意要等莫德納。

▲▼高端疫苗施打首日。（圖／高雄市政府提供）

▲高端疫苗開打至今，已爆出4例猝死。（圖／高雄市政府提供）

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高雄市衛生局統計，此波預約高端疫苗者約11萬人，23日預約接種人數2萬6999人，完成接種者2萬5117人，接種率93%；24日預約接種者有1萬6200人，完成接種者有1萬4810人，接種率是91%;25日施打數據尚未統計，總計已有3萬9927人完成接種，施打率92%，仍維持九成以上。

▲▼高端疫苗施打首日。（圖／高雄市政府提供）

▲衛生局統計每日施打率，平均仍在九成以上。（圖／高雄市政府提供）

已協助施打過AZ、莫德納疫苗的耳鼻喉科醫師李瑞文表示，診所這次仍有開放高端疫苗接種，每日預約人數70位，第一天接種率百分百，不過第二天就有人爽約，第三天則有8人缺席。李瑞文認為，接種第一天時蠻踴躍，不過第二天後，爽約率越來越高，但沒有特別問民眾是什麼原因。

路竹祐民診所表示，診所每日開放100人預約，第一天施打96人，第二天接種94人，第三天剩89人，施打率也逐漸下降。有民眾會先打電話告知不施打，例如近期剛好有疾病，也有民眾改變心意說要等莫德納。

▲▼高端疫苗施打首日。（圖／高雄市政府提供）

▲有診所接獲民眾通知不打高端，改變心意繼續等莫德納。（圖／高雄市政府提供）

祐民診所分析，預約高端疫苗者，有1/3的比例是50歲以上民眾，大多是國產疫苗支持者，否則，老早就符合接種順序；而年輕人預約施打者比較少，但有部分民眾，沒打疫苗就沒辦法工作，在職業限制下，選擇有疫苗就打。

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