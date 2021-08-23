獨／教室門夾斷2歲男童中指　恐怖幼兒園：好幾個小朋友都被夾過

▲楊姓男童遭幼兒園教室門夾斷手指，指甲、骨頭、神經都已經分離。（圖／沈姓媽媽提供，圖經特殊處理）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名2歲的楊姓男童今年8月才剛上幼兒園，沒想到才不到1個月，手指頭就被教室門給夾斷，家屬控訴幼兒園卸責，指稱是另名孩童造成，雙手一攤表示沒有監視器可釐清當時狀況。男童母親表示，園方坦承過去就有小朋友因此受傷，卻還不改善，現在看到兒子的傷口，不但整個人都快昏過去，也心疼地說：「我寧願受傷的是我」。

男童母親、沈姓媽媽表示，20日下午突然接到幼兒園來電，請她盡速到醫院一趟，表示小朋友手指夾傷，流了很多血，當下她感到超傻眼，直奔醫院急診室，「我看到小孩的手，我臉都綠了，小朋友一直哭喊」。

▲沈姓媽媽說，看到兒子的傷口，整個人快暈倒，寧願受傷的是自己。（圖／沈姓媽媽提供，圖經特殊處理）

沈姓媽媽回憶當時情況，當她趕到醫院的時候，醫生初步已做止血動作，不過看到紗布下的傷口時，那一刻整個心幾乎停止跳動，「我完全不敢細看傷口，整個人快暈倒，活到30幾歲，身上沒有出現過這樣的撕裂傷，聽到兒子的哭聲這麼慘烈，我寧願受傷的是我。很想問園長，到底是什麼情況，可以讓我的小孩子變這樣？」

▲沈姓媽媽心疼兒子受傷，聽到哭聲慘烈，她的心也快碎了。（圖／沈姓媽媽提供）

沈媽媽說，她詢問園長，園長回答，另一位小朋友在關門時，沒有注意到就夾下去。這個答案讓她覺得不可思議，「到底是什麼門，能讓小朋友的手變成這樣？幾乎快斷裂，只剩一點點！」園長雖然強調，不願意有這樣的事情發生，不過沈姓媽媽則質疑，是不是園內設備有問題，以及對方小朋友的家長是否知道這件事。

不過園長說，對方家長表示因為他們家門很重，小朋友平常關門都很大力。這個答案更讓沈姓媽媽滿頭問號，「所以是我家小朋友衰嗎？」她說，22日先生和妹妹到幼兒園，園方就拿出水果禮盒和2萬元慰問金，先生不願收，「難道2萬元就可以打發我們嗎？當下就要先生立刻打包小孩的東西，誰還敢把小孩送到那危險的環境？」

▲▼楊姓男童父親回到幼兒園教室查看，發現門不僅很重，還沒有防夾裝置。（圖／沈姓媽媽提供）

小朋友的爸爸和阿姨也回到事發現場，發現是教室之間隔開的門，不僅門的設計很奇怪，且還頗有重量，更沒有防夾裝置。小朋友阿姨就問：「難道之前沒有小朋友受過傷嗎？」園方竟回覆：「有，有好幾個小朋友都被夾傷過，但沒有像楊姓小朋友這麼嚴重。」

沈姓媽媽質疑，小朋友8月才到幼兒園上課，短短幾天就可以發生這樣的意外，既然幼兒園出現過多次小朋友受傷例子，但園方卻不改善，竟還敢說「沒像你們家小朋友這麼嚴重」，難道是要像兒子這麼嚴重，幼兒園才覺得事情大條嗎？而且要求看當天監視器畫面，園方竟回覆：「教室沒有監視器。」

▲楊姓男童在病房不斷問：「我生病嗎？手手痛痛」。（圖／沈姓媽媽提供）

沈姓媽媽說，小朋友當天全身麻醉，進行縫合手術後，目前傷勢都還是未知數，醫師也無法回答，未來是否有後遺症，「目前小朋友仍在住院中，也一直問我，『我生病嗎？手手痛痛…』，一直哭著要回家」。

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