在公車站被搭訕…少女跟男回家「3晚睡2次」急壞媽！他下場GG了

▲邱男在公車站搭訕少女，並將對方帶回家同居3晚，期間發生2次性行為，遭告上法庭。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名邱姓男子2018年間在公車站搭訕15歲少女，將人帶回家同居3個晚上，並在不違反少女意願的情況下，發生2次性行為。少女母親發現女兒沒回家，急得報警處理，這才找到人，氣得將邱男告上法院，日前判決出爐！

判決指出，邱男2018年12月2日深夜10時許，在高雄市左營區高鐵站外的公車站搭訕結識少女，並將人帶回高雄市的住處同住。他同年月3日徵得少女的同意後，與少女2度發生性行為。少女母親發現女兒沒回家，心急不已決定報警協尋，警方則於同年月5日晚間順利找到少女。

刑事部分，法院認為邱男只為了一己私慾，罔顧少女身心還沒成熟，就與對方發生性行為，影響少女身心健康正常發展，但考量他沒有前科，犯後坦承犯行，態度尚可，依2個對14歲以上未滿16歲女子性交罪，各處有期徒刑5月，應執行有期徒刑6月。

民事部分，少女母親認為，女兒的貞操權遭受侵害，求償30萬元，而她身為母親，基於對未成年子女保護的法益遭受到侵害，也受有非財產上損害20萬元，要求邱男總共應賠償50萬元。

高雄簡易庭指出，雖然邱男與少女是合意性交，但少女人還沒滿16歲，思慮尚未成熟，對身心狀態會造成傷害，而少女母親需要對其加以照顧、導正，認為邱男確實侵害到少女的貞操權、少女母親的親權，判他應分別賠償母女2人8萬元、15萬元，共23萬元。