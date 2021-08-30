高雄5奧運選手玩自拍！他賽後「忙著賣芒果」：想吃的明年再來

▲陳其邁與高雄5奧運選手莊智淵、戴資穎、吳佳穎、高展宏、江念欣合照。（圖／高雄市運發局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（30）日與高雄出身的奧運選手見面，代表高雄市政府與市民向莊智淵、戴資穎、吳佳穎、高展宏、江念欣答謝，也跟選手們談及未來的生涯規劃。事實上，舉重國手高展宏家住桃源區，以種植金煌芒果維生，在返台後他也忙著幫家裡採收，他笑說，有吃過或是想吃的人明年再來，明年他會自己包裝給大家，也請大家多多支持。

陳其邁今特別代表高雄市政府以及所有市民，向高雄市奧運代表選手表達感謝，強調針對他們未來的生涯規劃跟即將到來的比賽，高雄市會提供最好的醫療照顧跟生涯必要的協助，希望他們能繼續為高雄市發光發熱。

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▲陳其邁代表高雄市民答謝5名出身高雄的奧運選手。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁也一一點名每位選手，他開玩笑說，原本以為江念欣180公分，因為巨大的力量讓人覺得非常強大，但其實念欣個子雖小、志氣不小，未來有很多運動比賽，會繼續幫他加油打氣。

另外，陳其邁也誇讚吳佳穎有射擊選手必備條件，大家都非常喜歡，就像是自己鄰家的小孩；戴資穎不用講，是高雄之光；莊智淵是他雄中學弟，很多人看他比賽都哭了，真的很拚，看他打球也很爽；高展宏一看到他就念茲在茲家裡的金煌芒果，他不好意思說，其實他去了桃源5-6次，連他家的芒果田在哪都知道。

▲高展宏家裡以種植芒果維生，要大家想吃的明年再來。（圖／記者賴文萱攝）

高展宏則靦腆表示，芒果現在可能快沒有了，所以有吃過或是想吃的人就明年再來，明年就是他自己包裝給大家，請大家多多支持。至於未來規劃，近期將以全運會為主。

▲吳佳穎這次東奧紅到日本去，開心能被不同國家朋友看到。（圖／記者賴文萱攝）

吳佳穎被問及這次東奧紅到日本去的心情，她說，自己第一時間不知道這件事，是友人傳訊息給她，才知道有被日本朋友們看到，對於能透過奧運被不同國家朋友看到，她也很開心。她也說，接下來10月會拚全運會，一樣會代表高雄出賽，明年亞運也會全力以赴。另外，江念欣也表示，接下來目標也是10月全運會。

▲江念欣說，接下來目標是10月全運會。（圖／記者賴文萱攝）

戴資穎表示，接下來其他比賽因為接續很緊湊，因為年底還有一場世錦賽，會去思考做一些取捨，至於是否參加下屆奧運？她則說，現在還很久耶，會先以年底比賽為主。莊智淵提到，今年會去參加9月卡達公開賽跟亞錦賽，11月還會參加世界錦標賽。

陳其邁說，未來會作為運動選手最好的夥伴，讓他們在追求冠軍的過程裡面，提供必要的協助，也盼望以後高雄市有大型活動，一定要邀請他們當代言人，給市民加油打氣。